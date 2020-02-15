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洛阳加快构建文化传承创新体系 营造“书香洛阳”浓厚氛围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-11 08:15

　　10日上午，年过六旬的市民田桦走进位于洛浦公园上阳宫段的上阳宫城市书房，捧着一本《次第花开》坐下，边看边记笔记，笔记本上洋洋洒洒的半本文字记录着她近几个月的阅读心得。

　　每天早起到家门口的洛浦公园晨练，之后步行10分钟到城市书房看书，已经成为田桦退休生活的常态。在她看来，城市书房里门类齐全的图书、舒适安静的环境、和蔼可亲的管理员，都让她感到温馨又满足。

　　在洛阳，出门只需要走十来分钟，就能在大街小巷、城市游园、商场，找到一座城市书房。这里不仅配备了自助办证机、自助借还机、电子书下载机等设备，还有免费的雨伞、Wi-Fi、手机充电器等便民设施，市民可尽享自助借阅图书的便捷与乐趣。

　　洛阳，自古就是一座崇文尚学的文化名城，文脉绵绵不绝，书香代代相传。“十三五”以来，我市加快构建文化传承创新体系，深入实施文化惠民工程，通过完善市、县两级图书馆总分馆服务体系，建设“河洛书苑”城市书房，致力打造“15分钟阅读文化圈”，掀起新时代全民阅读新热潮。

　　截至目前，全市共建成投用城市书房202座，其中城市区119座、县(市)83座，总建筑面积3.18万余平方米，藏书106万余册，阅览座席9000余个。城市书房已成为洛阳一道独特的风景线，为传承城市文脉、提升城市文化品质氤氲了“满城书香”，成为古都洛阳的文化名片。

　　器乐公益课、手工制作活动、陶艺公开课、如许读书会……7日上午，“古都新生活城市阅读季”暨全民阅读活动在洛龙区26座城市书房同步开展，吸引了众多儿童和家长参加。

　　“城市书房给孩子们提供了阅读空间，定期举办的形式多样的阅读推广活动，深深地吸引着孩子们，有助于从小培养他们的阅读兴趣。”市民张洋说，城市书房已成为女儿最喜欢的课外活动场所。

　　近年，我市全民阅读活动蓬勃开展，“经典诵读大赛”“书香洛阳·河洛诗词大会”等品牌阅读推广项目影响广泛，“爱读书、读好书、善读书”的阅读氛围日益浓厚。市文化广电和旅游局指导各县(市)区招募文化志愿者，参与城市书房日常管理服务，提升城市书房服务效能。

　　在城市书房建设过程中，我市还积极融入洛阳文化元素。在西工区体育场路城市书房，进门处一个偌大的“周”字格外醒目；在王城公园城市书房，牡丹主题书架上摆放着牡丹文化、牡丹种植、牡丹历史等主题的书籍……在我市目前建成投用的202座城市书房中，有的古色古香，有的时尚靓丽，既契合了洛阳深厚的历史文化底蕴，又处处散发着“开拓、创新”的新时代洛阳气息。

　　为提升城市书房管理服务质量，市、县两级成立专门巡查队伍，每天常态化开展巡查。今年，我市面向社会公开招募城市书房志愿者监督员，义务参与城市书房的监督管理工作，及时反映城市书房存在的问题，使每一座城市书房都能为广大读者提供优美、安静的阅读环境。

　　城市书房是一座城市的灵魂和精神，更是一座城市软实力的浓缩。数据显示，2019年，全市公共图书馆及“河洛书苑”城市书房共接待读者1260万余人次，图书借阅量521.63万余册，新办理读者证8万余个，举办各类阅读推广活动6480余场，43万余人次参与活动。

　　这些家门口的城市书房，已融入洛阳市民的日常生活，吸引着越来越多的市民前来阅读。千年古都的书香，正潜移默化地让城市、市民变得更优雅、更富足。（记者 李冰 通讯员 李俊杰 谢芳）
[ 责任编辑：崔利利]
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