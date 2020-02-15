【我眼中的“十四五”】洛阳这个电影村有“好戏”

“滴滴——”10日，临近中午，洛报融媒记者在洛阳市洛龙区科技园街道办事处溢坡村采访时看到这这一幕——一群游客刚下车就被村口一块巨大的“电影场记板”吸引了：片名：溢坡·电影村；第一场：乡村振兴；No.1幕：沟域经济；第一镜：特色乡村游。

“滴滴——”

10日，临近中午，洛报融媒记者在洛阳市洛龙区科技园街道办事处溢坡村采访时看到这这一幕——一群游客刚下车就被村口一块巨大的“电影场记板”吸引了：片名：溢坡·电影村；第一场：乡村振兴；No.1幕：沟域经济；第一镜：特色乡村游。

“欢迎大家来溢坡，顺着这条道往里走，拍照打卡点多着呢！”说话的人叫胡太明，是溢坡电影村的设计师，和团队驻扎在村里几个月时间，已经成了半个“溢坡人”。

进村路上，一面电影主题墙绘让人啧啧称奇。进去村中，“功夫熊猫”“罗马假日”“老茶馆”“地道战”实景重现……随处可见的电影元素让这个小村庄变得妙趣横生。

今年7月，溢坡村被确定为市级乡村振兴示范村，为了打造特色，村里请来了在乡村振兴方面颇有经验的胡太明做“军师”。

“溢坡村的优势是交通便利，处在高速口，距离市区不远；劣势是自然资源条件一般，没有足够的文化符号做支撑。”经过实地“把脉问诊”，胡太明建议植入电影元素，打造电影村，发展近郊游。

经过两个月的创意设计，23天马不停蹄地施工，建设电影场景11个、休闲平台5个、景观点5个……10月1日，溢坡电影村正式对外开放。

“国庆假期8天，村里来了7万多名游客，村里从来没来过这么多人，比过年还热闹。”说起村里的变化，溢坡村村委会副主任朱振卿如数家珍：三线入地，过去的垃圾沟变成了景观水系，残破的土房子打造成了“地道战”实景打卡地，不少村民做起了小生意……

“胡老师，屋里又坐满了！”在一个农家饭店，村民朱孟臣迎了出来。今年“十一”假期，眼看村里的游客多了，朱孟臣和妻子在家里试着摆了两张桌子，卖起鸡蛋面。没想到，生意越来越好，夫妻俩索性把院子收拾出来，开起了饭店。

“人气就是信心！”朱孟臣说，现在每天都有客人来，周末一到用餐时间，5张桌子能翻好几次台。最近，他正在装修雅间，还计划给门口做个展览柜，添个吧台。“将来赚钱了再装上吊灯，铺上地板，提升档次，未来给楼上也拾掇拾掇，搞成民宿，到时候请胡老师来给我设计设计啊……”

光有电影元素还不够，溢坡村依势打造了拓展基地，还建有200亩的“开心农场”蔬菜种植基地，丰富乡村游的业态。

在拓展基地附近，我们遇到了29岁返乡青年朱俊涛，他之前在北京从事定向越野的推广工作。今年10月，在朋友圈里看到家乡的照片后，朱俊涛很是震惊。

“村子变得这么漂亮，游人如织，这太不可思议了。”朱俊涛很快回到村里一探究竟，这一回，坚定了他回乡创业的信心。

“溢坡村是很好的定向运动场地，家门口的资源这么好，谁还愿意远走他乡。”朱俊涛从北京辞职回洛，注册了俱乐部。目前，他正在绘制村里的地形图，设计定向越野项目。他计划未来5年，把村里打造成“体育＋旅游”基地。

“电影村里拍过电影吗？”不少来溢坡村的游客都问过这个问题。胡太明听得多了，就把这事列入了工作计划。

“我们联系了几家电影公司，计划在村子搭建电影场景，电影拍摄后将场景保留下来。未来，电影就是咱村名副其实的核心优势了！”胡太明说，电影村二期计划打造几条主题街区，筹建电影博物馆。

“溢坡村的好戏才刚刚开始！”胡太明兴奋地说。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 谢芳 文/图/视频）