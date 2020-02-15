意向成交额80亿元！洛阳交易团在第三届进博会期间收获满满

5日至10日，第三届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。洛报融媒记者10日从市商务局获悉，第三届进博会期间，我市交易团场内场外共签约60个意向协议，总意向成交额达80.35亿元，参会人数、签约项目数、意向成交额等总体成绩优于往届，位于全省前列。

5日至10日，第三届中国国际进口博览会在上海国家会展中心举行。洛报融媒记者10日从市商务局获悉，第三届进博会期间，我市交易团场内场外共签约60个意向协议，总意向成交额达80.35亿元，参会人数、签约项目数、意向成交额等总体成绩优于往届，位于全省前列。

本届进博会洛阳交易团注册报名人员1893名，参加企业(机构)共计744家，涉及高端智能装备、医疗器械、人工智能设备与应用等多个行业，报名人员数量及报名企业(机构)数量相比去年增长均超过60%，数量分别位居全省第一、第二位。

市商务局相关负责人表示，本届进博会洛阳市交易团在场内意向签约6.29亿元，项目主要有以下特点：一是服务贸易采购意向占比大。本届进博会上，我市服务贸易产品意向成交亮眼，计算机和信息服务、金融服务、知识产权等服务贸易产品成交额3.37亿元，占我市场内签约额的53.5%。洛阳震海家具有限公司、麦斯克电子材料有限公司等企业签订了从生产零部件、材料加工装备到后期技术服务的一整套产品采购意向，体现了我市外贸企业正从传统制造商向综合性服务提供商转型。

二是高端技术装备意向成交额显著提高。我市企业(机构)共签订人工智能设备、工业自动化机器人、航空航天技术装备等高端技术装备产品采购意向1.52亿元，占场内采购意向的24.2%，远高于上届。其中宜阳县伟华环卫有限公司签订了1471.8万元的无人驾驶环卫清扫车采购意向，为我市建设智慧城市、打造智慧街区开拓了思路。

三是多领域项目采购意向持续发力。在食品及农产品、消费品、医疗器械及医药保健、汽车等领域，我市交易团达成意向成交额1亿元。其中洛阳万邦优选供应链管理有限公司等签订了4266.2万元的蔬果、肉制品、饮料及酒类采购意向，宜阳县人民医院等医疗及养老机构签订了2060万元的医疗器械及医疗保健产品采购意向，河南海鑫毛毯纺织有限公司等签订了2676万元的纺织品、化妆品、文化用品等日常消费品采购意向，这些订单的签订将有助于丰富我市消费市场供应，进一步提升我市市民生活品质。

市商务局相关负责人表示，下一步，我市各级商务部门将积极做好进博会会后各类国际采购、投资合作等后续工作。同时，将发挥自贸区、综保区、跨境电商综试区等平台作用，通过国内市场和国际市场资源优势，积极引导企业引进一批高端技术装备、谋划一些新兴产业领域项目，助力企业转型升级。(洛报融媒记者 李迎博 文/图)