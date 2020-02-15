“口才教育”能扶贫？这名洛阳女孩有话说……

9日，原本是洛阳市新安县梦想金话筒少儿口才培训学校的放假时间，但当天一大早，一名女孩就来到了学校……她叫李杨，是这间学校的校长。

9日，原本是洛阳市新安县梦想金话筒少儿口才培训学校的放假时间，但当天一大早，一名女孩就来到了学校……她叫李杨，是这间学校的校长。

培训学校教学节奏独特，周一休息、周二至周日上课。约在此时见面，李杨有充足的时间回忆自己学生时代的扶贫经历，创业后与贫困少年高世豪的故事。

洛报融媒记者眼前的李杨，谈吐自信、很有条理。这个1997年出生的女孩儿毕业不久，性格很开朗，从小热爱朗诵主持，高考时选择了播音主持专业。大学时代，李杨热爱公益活动，一次偶然机会，她受邀主持了平顶山市叶县的扶贫下乡文艺晚会。18个乡镇就是18场晚会，一年多下来，青涩的大学生李杨学到了丰富的经验，对农村有了直观感受，也从此与扶贫事业结下了缘分。

李杨回乡创业，成立了口才教育培训学校。去年暑假，一个怯生生的男孩被家长“拽”到了李杨面前——他叫高世豪，是新安县南李村镇的一名初二学生。因为父母常年在外打工且家庭困难，高世豪成了一个不爱说话，不知道怎么与人交往的孩子。家长看在眼里、急在心上，于是辗转找到了李杨，希望她能帮帮高世豪。

“说实话，他年龄大了，性格不容易改。”看着一直沉默不语的高世豪，李杨答应了家长的请求。接下来的日子里，李杨每天耐心与高世豪沟通，带他进行各种培训，渐渐让他开朗了起来。一段时间后，高世豪还登上了演讲台……

“那不错啊，要是再活泼些就名列前茅了。”李杨与高世豪家长联系，得知高世豪现在的成绩在班里能排中上等，与人交往也自然了不少。

如今，李杨是新安县新青年协会的副秘书长，多次组织大学生志愿者到贫困村支教、扶贫。前不久，她还组织义卖活动，慰问孤寡老人。

以己之力，扶贫助困。给李杨点赞！（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 文/图）