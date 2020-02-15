洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

“口才教育”能扶贫？这名洛阳女孩有话说……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 19:50

　　9日，原本是洛阳市新安县梦想金话筒少儿口才培训学校的放假时间，但当天一大早，一名女孩就来到了学校……她叫李杨，是这间学校的校长。

　　培训学校教学节奏独特，周一休息、周二至周日上课。约在此时见面，李杨有充足的时间回忆自己学生时代的扶贫经历，创业后与贫困少年高世豪的故事。

　　洛报融媒记者眼前的李杨，谈吐自信、很有条理。这个1997年出生的女孩儿毕业不久，性格很开朗，从小热爱朗诵主持，高考时选择了播音主持专业。大学时代，李杨热爱公益活动，一次偶然机会，她受邀主持了平顶山市叶县的扶贫下乡文艺晚会。18个乡镇就是18场晚会，一年多下来，青涩的大学生李杨学到了丰富的经验，对农村有了直观感受，也从此与扶贫事业结下了缘分。

　　李杨回乡创业，成立了口才教育培训学校。去年暑假，一个怯生生的男孩被家长“拽”到了李杨面前——他叫高世豪，是新安县南李村镇的一名初二学生。因为父母常年在外打工且家庭困难，高世豪成了一个不爱说话，不知道怎么与人交往的孩子。家长看在眼里、急在心上，于是辗转找到了李杨，希望她能帮帮高世豪。

　　“说实话，他年龄大了，性格不容易改。”看着一直沉默不语的高世豪，李杨答应了家长的请求。接下来的日子里，李杨每天耐心与高世豪沟通，带他进行各种培训，渐渐让他开朗了起来。一段时间后，高世豪还登上了演讲台……

　　“那不错啊，要是再活泼些就名列前茅了。”李杨与高世豪家长联系，得知高世豪现在的成绩在班里能排中上等，与人交往也自然了不少。

　　如今，李杨是新安县新青年协会的副秘书长，多次组织大学生志愿者到贫困村支教、扶贫。前不久，她还组织义卖活动，慰问孤寡老人。

　　以己之力，扶贫助困。给李杨点赞！（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 郭建立 黄明 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳加快建设文旅强市 打造国际文化旅...
  • 洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆...
  • 向着完成好全年目标任务冲刺——三论...
  • 洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第...
  • 洛阳通报电信网络诈骗案件高发县（市）区
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 营商环境建设“洛阳经验”亮相进博会
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    隋唐景色

    风韵犹存的残荷

    晨钓

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605