将个人银行卡出售后，他被刑拘了……

10日上午，洛阳市召开“断卡”行动新闻发布会，通报“断卡”行动开展情况。

10日上午，洛阳市召开“断卡”行动新闻发布会，通报“断卡”行动开展情况。

“断卡”行动开展以来，洛阳警方共刑拘涉“两卡”违法犯罪人员319人，逮捕103人；收缴涉案电话卡743张、银行卡585张，对2001名非法买卖银行卡、电话卡、涉嫌电信网络诈骗的人员实施惩戒。

“我们在办案中，发现一些市民为了蝇头小利，将个人银行卡、电话卡出售给不法分子。这种行为不仅让他们成为犯罪分子的帮凶，也给自己带来了严重后果。”发布会上，警方公布的发生在市民身边的典型案例，值得警醒。

前不久，市民张某接到一个陌生电话，对方自称是阿里巴巴的工作人员。对方称，因张某之前在网上购买的物品有质量问题要给其退钱，让其到支付宝领取300元退款。张某按对方要求操作后被骗近10万元。

天津路派出所接到报案后很快锁定嫌疑人王某。11月3日，民警前往绍兴将嫌疑人王某抓获。经查，王某以自己的身份办理银行卡及支付宝账号，随后出售给他人。该银行卡和支付宝账户被用于电信网络诈骗，涉案资金达686万元。目前，王某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

洛报融媒记者从发布会上获悉，“断卡”行动重点治理虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、个人支付账户4个领域，重点打击长期专门从事“两卡”收购贩卖人员、与境外犯罪团伙直接勾连人员、将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员以及非法出租、出借、转卖“两卡”人员。

民警介绍，任何单位和个人将名下开办的企业对公银行账户、个人银行卡、电话卡向他人出售、出租、出借、转让，被他人用于实施电信网络诈骗的，将涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪等，除依法承担刑事责任外，也将受到行业惩戒。

例如，出售个人银行卡的行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

近期，洛阳市联席办出台了《关于敦促出售、出租、出借、转让、名下银行账户、手机卡的单位和个人限期主动销户、涉诈违法犯罪人员主动投案的通告》，正告为谋取非法利益，贩卖银行卡、手机卡的违法犯罪人员立即停止违法犯罪行为，敦促其投案自首。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 任双波 程昊 文/图）