洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

将个人银行卡出售后，他被刑拘了……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 19:50

　　10日上午，洛阳市召开“断卡”行动新闻发布会，通报“断卡”行动开展情况。

　　“断卡”行动开展以来，洛阳警方共刑拘涉“两卡”违法犯罪人员319人，逮捕103人；收缴涉案电话卡743张、银行卡585张，对2001名非法买卖银行卡、电话卡、涉嫌电信网络诈骗的人员实施惩戒。

　　“我们在办案中，发现一些市民为了蝇头小利，将个人银行卡、电话卡出售给不法分子。这种行为不仅让他们成为犯罪分子的帮凶，也给自己带来了严重后果。”发布会上，警方公布的发生在市民身边的典型案例，值得警醒。

　　前不久，市民张某接到一个陌生电话，对方自称是阿里巴巴的工作人员。对方称，因张某之前在网上购买的物品有质量问题要给其退钱，让其到支付宝领取300元退款。张某按对方要求操作后被骗近10万元。

　　天津路派出所接到报案后很快锁定嫌疑人王某。11月3日，民警前往绍兴将嫌疑人王某抓获。经查，王某以自己的身份办理银行卡及支付宝账号，随后出售给他人。该银行卡和支付宝账户被用于电信网络诈骗，涉案资金达686万元。目前，王某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　洛报融媒记者从发布会上获悉，“断卡”行动重点治理虚拟运营商、物联网卡、单位银行账户、个人支付账户4个领域，重点打击长期专门从事“两卡”收购贩卖人员、与境外犯罪团伙直接勾连人员、将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员以及非法出租、出借、转卖“两卡”人员。

　　民警介绍，任何单位和个人将名下开办的企业对公银行账户、个人银行卡、电话卡向他人出售、出租、出借、转让，被他人用于实施电信网络诈骗的，将涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及伪造、变造、买卖国家公文、证件、印章罪等，除依法承担刑事责任外，也将受到行业惩戒。

　　例如，出售个人银行卡的行为可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　近期，洛阳市联席办出台了《关于敦促出售、出租、出借、转让、名下银行账户、手机卡的单位和个人限期主动销户、涉诈违法犯罪人员主动投案的通告》，正告为谋取非法利益，贩卖银行卡、手机卡的违法犯罪人员立即停止违法犯罪行为，敦促其投案自首。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 任双波 程昊 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳加快建设文旅强市 打造国际文化旅...
  • 洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆...
  • 向着完成好全年目标任务冲刺——三论...
  • 洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第...
  • 洛阳通报电信网络诈骗案件高发县（市）区
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 营商环境建设“洛阳经验”亮相进博会
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    隋唐景色

    风韵犹存的残荷

    晨钓

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605