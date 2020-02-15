洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

买二手房要补交过热费吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 19:06

　　今年6月，市民王女士在高新区购入一套住宅，精心装修后入住。前段时间，她缴纳暖气费时得知，需要补交2015至2016年以及2016至2017年两个采暖季的过热费及滞纳金400余元。近日，她通过洛阳网《百姓呼声》频道咨询该情况。

　　王女士说，今年夏天，她从朋友处得知，一家建筑公司名下有多套低价房源急于出售。“我们去这家建筑公司询问了解到，房源所属的楼盘在高新区，开发商于2013年前后交房，但因欠了建筑公司部分资金，将数十套房源抵押给建筑公司。”王女士说，她最终于今年6月底全款买下一套36平方米的房子。房子面积小，装修进度快，目前，她已经搬进新家。

　　前段时间，她在缴纳采暖费用时才得知需要补交相关费用。

　　“2017年以前，这套房子还是毛坯房，且无人入住，而我是今年才买的，为啥要补交2017年以前的过热费。”王女士有些疑惑。

　　就此问题，记者采访了高新热力有限公司。工作人员说，洛发改价管【2013】12号文件规定，有集中供热设施且采暖季申请不用热的居民用户，需要缴纳总热费25%的基本热费，即过热费。后来，我市出台洛发改【2017】4号文件，规定自2017年至2018年采暖季起取消基本热费，但不用热用户以往年度欠缴的基本热费，仍须按照原标准补缴。

　　该工作人员说，由于王女士所在的小区，2015-2016年以及2016-2017年两个采暖季正常供热，根据市发改委文件规定，有集中供热设施且采暖季申请不用热的居民用户，需要缴纳总热费25%的基本热费。

　　对于王女士遇到的情况，高新热力有限公司工作人员提醒市民，在购买二手房时，建议市民和原房主或原产权单位到对应的热力公司查询是否存在热力欠费情况，避免后续出现纠纷。(洛报融媒记者 王博东)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳加快建设文旅强市 打造国际文化旅...
  • 洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆...
  • 向着完成好全年目标任务冲刺——三论...
  • 洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第...
  • 洛阳通报电信网络诈骗案件高发县（市）区
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 营商环境建设“洛阳经验”亮相进博会
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    隋唐景色

    风韵犹存的残荷

    晨钓

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605