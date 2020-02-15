买二手房要补交过热费吗？

今年6月，市民王女士在高新区购入一套住宅，精心装修后入住。前段时间，她缴纳暖气费时得知，需要补交2015至2016年以及2016至2017年两个采暖季的过热费及滞纳金400余元。近日，她通过洛阳网《百姓呼声》频道咨询该情况。

今年6月，市民王女士在高新区购入一套住宅，精心装修后入住。前段时间，她缴纳暖气费时得知，需要补交2015至2016年以及2016至2017年两个采暖季的过热费及滞纳金400余元。近日，她通过洛阳网《百姓呼声》频道咨询该情况。

王女士说，今年夏天，她从朋友处得知，一家建筑公司名下有多套低价房源急于出售。“我们去这家建筑公司询问了解到，房源所属的楼盘在高新区，开发商于2013年前后交房，但因欠了建筑公司部分资金，将数十套房源抵押给建筑公司。”王女士说，她最终于今年6月底全款买下一套36平方米的房子。房子面积小，装修进度快，目前，她已经搬进新家。

前段时间，她在缴纳采暖费用时才得知需要补交相关费用。

“2017年以前，这套房子还是毛坯房，且无人入住，而我是今年才买的，为啥要补交2017年以前的过热费。”王女士有些疑惑。

就此问题，记者采访了高新热力有限公司。工作人员说，洛发改价管【2013】12号文件规定，有集中供热设施且采暖季申请不用热的居民用户，需要缴纳总热费25%的基本热费，即过热费。后来，我市出台洛发改【2017】4号文件，规定自2017年至2018年采暖季起取消基本热费，但不用热用户以往年度欠缴的基本热费，仍须按照原标准补缴。

该工作人员说，由于王女士所在的小区，2015-2016年以及2016-2017年两个采暖季正常供热，根据市发改委文件规定，有集中供热设施且采暖季申请不用热的居民用户，需要缴纳总热费25%的基本热费。

对于王女士遇到的情况，高新热力有限公司工作人员提醒市民，在购买二手房时，建议市民和原房主或原产权单位到对应的热力公司查询是否存在热力欠费情况，避免后续出现纠纷。(洛报融媒记者 王博东)