广西旅游推介交流会在洛举行 6大优惠政策10余条精品线路供您选

今日，2020“山水暖你、壮乡等你——冬游广西”旅游推介会在洛阳市举行。这是广西壮族自治区文化和旅游厅组团赴河南开展文旅系列推广活动的第一站。

今日，2020“山水暖你、壮乡等你——冬游广西”旅游推介会在洛阳市举行。这是广西壮族自治区文化和旅游厅组团赴河南开展文旅系列推广活动的第一站。

本次推介交流会面向文旅从业者展开，集小型演艺、专题推介、旅游图片宣传等多种形式于一体，组织广西重点旅行社、景区等与洛阳旅行商交流洽谈。

据介绍，结合河南省客源市场受众特点，广西壮族自治区文化和旅游厅整合辖内各主题线路产品，重点推出6大旅游优惠政策和10余条特色精品旅游线路：从2020年11月1日至2021年1月31日，广西面向全国推出六大旅游优惠政策，涵盖景区门票，演艺、夜游及主题公园，航空机票，旅游包机，旅游专列，旅游消费券等方面；围绕“拥抱自然、休闲康养”主题，推出山水文化体验游、滨海度假游、长寿养生休闲游、边关探秘游、民俗节庆游、网红民宿之旅、地道风味打卡之旅、研学之旅、温泉之旅、“不忘初心”红色之旅等特色精品旅游线路。

此外，广西多个景区、旅行社与洛阳市旅行商签署了战略合作协议，旨在使两地文旅企业充分发挥各自品牌优势、管理模式、营销渠道等核心资源，在旅游客源市场开拓、宣传推广互动等方面抱团协作，不断推动两地文旅市场高质量发展。(洛报融媒记者 王子君 文/图)