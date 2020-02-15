洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

广西旅游推介交流会在洛举行 6大优惠政策10余条精品线路供您选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 17:10

　　今日，2020“山水暖你、壮乡等你——冬游广西”旅游推介会在洛阳市举行。这是广西壮族自治区文化和旅游厅组团赴河南开展文旅系列推广活动的第一站。

　　本次推介交流会面向文旅从业者展开，集小型演艺、专题推介、旅游图片宣传等多种形式于一体，组织广西重点旅行社、景区等与洛阳旅行商交流洽谈。

　　据介绍，结合河南省客源市场受众特点，广西壮族自治区文化和旅游厅整合辖内各主题线路产品，重点推出6大旅游优惠政策和10余条特色精品旅游线路：从2020年11月1日至2021年1月31日，广西面向全国推出六大旅游优惠政策，涵盖景区门票，演艺、夜游及主题公园，航空机票，旅游包机，旅游专列，旅游消费券等方面；围绕“拥抱自然、休闲康养”主题，推出山水文化体验游、滨海度假游、长寿养生休闲游、边关探秘游、民俗节庆游、网红民宿之旅、地道风味打卡之旅、研学之旅、温泉之旅、“不忘初心”红色之旅等特色精品旅游线路。

　　此外，广西多个景区、旅行社与洛阳市旅行商签署了战略合作协议，旨在使两地文旅企业充分发挥各自品牌优势、管理模式、营销渠道等核心资源，在旅游客源市场开拓、宣传推广互动等方面抱团协作，不断推动两地文旅市场高质量发展。(洛报融媒记者 王子君 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳加快建设文旅强市 打造国际文化旅...
  • 洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆...
  • 向着完成好全年目标任务冲刺——三论...
  • 洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第...
  • 洛阳通报电信网络诈骗案件高发县（市）区
  • 【视频】隋唐洛阳城南城墙风景如画
  • 洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠
  • 营商环境建设“洛阳经验”亮相进博会
  • 洛阳甘泉河湿地景色宜人
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    隋唐景色

    风韵犹存的残荷

    晨钓

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605