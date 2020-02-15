洛阳燃气采暖炉用户今冬用气继续享优惠

洛报融媒记者刚刚从洛阳市城市管理局获悉，为确保人民群众温暖过冬，经该局与洛阳新奥华油燃气有限公司共同研究，决定继续对洛阳市城区居民采暖炉用户使用燃气给予优惠。

洛报融媒记者刚刚从洛阳市城市管理局获悉，为确保人民群众温暖过冬，经该局与洛阳新奥华油燃气有限公司共同研究，决定继续对洛阳市城区居民采暖炉用户使用燃气给予优惠。

对燃气采暖炉用户自2020年11月15日至2021年3月15日供暖季期间，在《洛阳市发展和改革委员会关于理顺我市城区居民管道天然气销售价格的通知》文件规定的基础上，将第一阶梯天然气用气量由每月50立方米增加到每月150立方米，执行价格为每立方米2.57元。也就是说，采暖季4个月，燃气采暖炉用户可享受第一阶梯气价气量共600立方米。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 胡惠娟）