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洛阳市12315指挥中心发布10月消费维权典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-10 10:30

　　今日，洛阳市市场监督管理局12315指挥中心发布10月份受理群众诉求情况。全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报16865起，较去年同比增长140%。其中12315热线14304起，110联动转办1009起，全国12315平台群众自诉转办1506起，网民诉求27起，面诉15起，信函4起。

　　具体情况是：受理咨询12047起；受理投诉3447起，其中商品消费类投诉1688起，服务消费类投诉1759起，共挽回经济损失210余万元；受理举报1371起，案值70余万元。

　　其中，商品类投诉占投诉总量的49%，主要集中在食品的质量及价格、汽车销售及售后纠纷、服装鞋帽的三包问题位居商品类投诉前三位；服务类投诉占投诉总量的51%，主要集中在餐饮住宿行业、健身房、美容美发洗浴行业等办卡后商家关门跑路问题位居服务类投诉前三位；举报问题主要集中在广告违法行为(虚假宣传)、食品安全、不正当竞争行为。

　　洛阳市市场监管局12315指挥中心同时发布10月份三起典型维权案例

　　●消费者投诉洛阳普浩汽车销售服务有限公司纠纷

　　10月25日，消费者杜女士拨打12315热线反映其在洛阳普浩汽车销售服务有限公司购买汽车时商家不履行承诺不让其使用优惠券问题，其认为商家欺骗消费者，协商无果，随即拨打12315求助。接到投诉之后，12315迅速通知专业分局执法人员，经辖区所执法人员调查，并对双方纠纷进行协调，双方达成一致。

　　●消费者投诉苏宁易购西门子家电旗舰店纠纷

　　10月9日，消费者李女士拨打12315热线反映其在洛龙区西门子家电旗舰店(苏宁易购店)购买的西门子洗衣机使用后有质量问题，商家承诺十五天可以退换，现不予更换，协商无果，随即拨打12315求助。接到投诉之后，12315迅速通知洛龙区局执法人员，经辖区所执法人员调查，并对双方协商，被诉方为消费者更换新机。

　　●消费者投诉洛宁县家来福装修建材批发仓库纠纷

　　10月2日，消费者余先生拨打12315热线反映其在洛宁县家来福装修建材批发仓库购买的板材与当时订购的规格不一致，商家不予更换，协商无果，随即拨打12315求助。接到投诉之后，12315迅速通知洛宁县局执法人员，经辖区所执法人员调查，并于双方协调，被诉方同意为消费者调换6毫米厚的木板7块。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 李二帅)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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