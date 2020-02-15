女皇武则天和她的时代（洛阳紫微城往事）

在洛阳，有一个地方非常著名，却不为人们所熟知，那就是紫微城。

在洛阳，有一个地方非常著名，却不为人们所熟知，那就是紫微城。

紫微城在哪里？就在隋唐洛阳城的西北隅。它的正南门是应天门，主要建筑有明堂、天堂、九洲池……有人会说，这不就是隋唐洛阳城宫城吗？

对，紫微城就是隋唐洛阳城宫城的名字。现在，我们来讲讲和它有关的那些往事。

1 紫微城里建明堂

自隋至宋，紫微城作为隋唐洛阳城的宫城，存在了大约530年。这里居住过多位帝王，若论谁对紫微城影响最大，还数一代女皇武则天。

武则天对紫微城的改造，在她登基之前就开始了。

公元683年，唐高宗李治在紫微城贞观殿去世，太子李显柩前即位，就是唐中宗。武则天对这个儿子并不满意，两个多月后将其废黜，改立第四子为帝，即唐睿宗李旦。

李旦只是名义上的皇帝，朝政都由太后武则天说了算。

公元684年秋，武则天大赦天下，改东都为神都，称紫微城为太初宫。她要告诉世人，在神都洛阳，她将开启一个真正属于自己的时代。

紫微城的正殿本为乾阳殿，因太过奢华，唐初曾遭毁坏。唐高宗将其规模缩小，改建成乾元殿。武则天决定将乾元殿拆除，在其旧址上建明堂。

自古以来，明堂被称为天子之庙，是朝廷宣明政教、举行祭祀等大典的地方，地位非常重要。然而，西晋之后，明堂废绝，人们早已忘了它的模样。隋炀帝时，巧思过人的宇文恺曾作《明堂图议》，欲在洛阳城重建明堂，但随着他的去世，此事便被搁置下来。

唐代隋后，大臣们多次议建明堂，初步确定其形制为上圆下方，下层布政，上层祭天。不过，由于争议太多，直到唐高宗去世，也没能将明堂建起来。

武则天早已听够了这些争议，她决定按自己的想法来建明堂，而不是完全参照古制。比如，在明堂的选址上，古制要求“在国之阳，三里之外，七里之内”，她则将其建在紫微城中最核心的位置上，作为朝堂来用。

据《资治通鉴》等记载，建成后的明堂规模宏大，高294尺(约90米)，共分三层，顶上有“铁凤入云，金龙隐雾”，人们在百余里外就能看到，武则天将其称为“万象神宫”。公元689年春，武则天开始在这里举行祭祀大典，并召集群臣赐宴。

有趣的是，她还与民同乐，任由百姓到紫微城中参观万象神宫，并赐予酒食。吐蕃等国听说明堂建成，也纷纷遣使前来祝贺。

随后，武则天又在明堂后面不远处建造天堂，安放佛像。天堂又称通天浮屠，共有五层，更为壮观。人们登到第三层，即可俯视明堂。

2 女皇与“君子满朝”

以太后的身份临朝称制，并不是武则天的最终追求。

身为武则天的侄子，武承嗣很清楚这一点。公元688年，他让人将一块刻有“圣母临人，永昌帝业”字样的白石献给武则天，称是在洛水中发现的。武则天喜不自胜，和皇帝、皇太子及文武百官、蛮夷酋长等祭拜洛水，史称拜洛受图。

待明堂建成，武则天距登基又近了一步。

公元690年秋，侍御史傅游艺率关中百姓900多人来到洛阳紫微城，上表请改国号为周，并将皇帝改为武姓。武则天没同意，却将傅游艺提拔为给事中。

这是个相当明确的信号。于是，从文武百官、皇亲国戚到远近百姓、四夷酋长及僧人、道士等，6万多人都来上表，请武则天将国号唐改为周，唐睿宗李旦也自请改姓武。

武则天不再推辞，当年九月九日，她在紫微城的正南门——则天门城楼上登基称帝，宣布改唐为周，改元天授。这一年，她已经67岁了。

作为中国历史上唯一的正统女皇帝，武则天明察善断，知人善任，非常重视选拔人才。在紫微城洛城殿，她首创了殿试制度，武举和试官制度也是她的创举。无论官员还是百姓，只要真有才干，都可以进行试官。这种“不惜爵位”的做法为她笼络了大批贤才，其中如姚崇、张说、宋璟等后来辅佐唐玄宗开创盛世，成了开元名臣。

有学者统计，武则天当政期间，仅宰相就用了73位，其中不乏娄师德、狄仁杰这样的著名贤相，人们称之为“君子满朝”。

公元694年，在波斯国大酋长阿罗憾的号召下，四夷酋长请求用铜铁铸造天枢，为武则天歌功颂德。八个月后，天枢铸成，立于皇城端门之外，上面刻的“大周万国颂德天枢”几个大字，为武则天亲笔所题。

在此期间，紫微城中发生了一次失火事件，纵火的人叫薛怀义，是武则天的面首。他因失宠而火烧天堂，结果殃及明堂，二堂俱被焚毁。

随后，武则天下诏在原址上重建明堂，天堂则被佛光寺取代。公元696年春，新明堂建成，号为通天宫。武则天还命人铸成九鼎，列于通天宫内。其中，豫州鼎最为高大，分量也最重。武则天曾想以千两黄金装饰九鼎，后被人劝阻才罢。

3 武则天还政李唐

武则天还是天后时，曾随唐高宗一起封禅泰山。回来后，她想再到中岳嵩山封禅，可惜由于唐高宗多病，这个心愿一直没能实现。

现在，她自己成了武周皇帝，江山稳固，国力强盛，封禅嵩山便成了顺理成章的事。公元696年初，她带着文武百官出紫微城，登嵩山，封神岳，大赦天下，改元万岁登封。

看上去，女皇已是志得意满，其实她还有一个隐忧，就是自己日渐年迈，太子人选该如何确定？

当时，武三思、武承嗣想当太子，让人对武则天说：“自古天子没有以异姓为继承人的。”武则天觉得有道理，就去征求宰相们的意见，可狄仁杰给她泼了一瓢冷水。

他说：“姑侄与母子相比，哪个更亲近？陛下如果立儿子，千秋万岁后会被供奉于宗庙，作为祖先祭拜，可谁听说过侄子会在宗庙中供奉姑姑的？”

在他的强烈建议下，武则天将第三子李显召回洛阳，依礼立为太子。

当年李显被贬往房州时，妻子韦氏在途中生下一个女儿。他在匆忙中解下衣服当襁褓，这个女孩便被叫作李裹儿。这次回到洛阳，李显重新当上太子，李裹儿也被册封为安乐郡主，嫁给了武三思的儿子武崇训。

李氏与武氏的这次联姻声势浩大，达官显贵无不前去祝贺，很多人还写诗文助兴。如张说就写有《安乐郡主花烛行》一诗，称郡主出嫁是“玉叶琼蕤发紫微”。

不过，这位安乐郡主可不是省油的灯。李显再度登基后，她成了安乐公主，权倾天下，一心想当“皇太女”，将来效仿祖母武则天执掌天下。不过，她的智谋比武则天差得太远，当女皇只是一场美梦罢了。

再说武则天，她立李显为太子后，以为可以高枕无忧，安度晚年了。不料神龙元年(公元705年)，宰相张柬之等人发动“神龙政变”，包围了她居住的紫微城集仙殿。一代女皇被迫退位，徙居上阳宫，当年冬天在这里去世，时年82岁。

唐中宗李显复位后，为母亲上尊号“则天大圣皇帝”，后改称“则天大圣皇后”，简称武则天。为了避讳，紫微城正南门改称应天门，则天门的名字遂成为历史。（记者 张广英 文/图）