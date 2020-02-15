洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第二春”

银杏金黄、乌桕[jiù]树艳如烧云……初冬的隋唐城遗址植物园风景如画。近日，有市民在该园散步时发现意外之美，园内沉香亭旁边，有株牡丹盛开了！

银杏金黄、乌桕[jiù]树艳如烧云……初冬的隋唐城遗址植物园风景如画。近日，有市民在该园散步时发现意外之美，园内沉香亭旁边，有株牡丹盛开了！

早开的牡丹花朵较小

记者赶到隋唐城遗址植物园发现，在沉香亭旁，一朵巴掌大小的粉牡丹抱香枝头，吸引不少散步的市民驻足欣赏。无独有偶，我们还在该园的科技示范园内发现，相邻的4株牡丹均有开花情况，周边10多株牡丹长出嫩叶，枝头也冒出星星点点的花苞。

在大家印象里，牡丹大多是春季开花，但眼下是初冬时节，为啥牡丹频频绽放？

隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞说，一般情况下，牡丹春季开花后，6月至9月要不断进行花芽分化，叶子仍然青绿并进行光合作用；秋季花芽分化形成后，生长期结束，牡丹就会进入休眠期度过冬季；等到第二年春天回暖后，开始萌动、伸枝展叶、形成花苞并绽放。

“因为温度、湿度、光照等条件适宜，少数品种的牡丹会在秋冬季二次开花，科技示范园里盛开的朝阳红就是这样，但牡丹一年两次开花并非好事。”沈改霞介绍，牡丹秋冬季开花，提前消耗了植株内为来年储存的养分，即便此时成功开花，其开花质量也不如正常花期的，譬如这时候的朝阳红花朵较小、颜色不艳，只开出单瓣花朵。

沈改霞说，普通市民发现秋冬季节盛开的牡丹觉得稀奇，但在园林专业人士看来，这些“反常”盛开的牡丹花需要及时掐除，以免消耗过多养分，影响来年花开时的观赏性。

记者采访中了解到，眼下，公园里有个别牡丹品种反季节开放，但在我市的国际牡丹园内，一些精心培育的牡丹品种在初冬时节正如期绽放。

“国际牡丹园寒牡丹区，集中栽植了中外的寒牡丹品种，是我市少有的寒牡丹种植园。”洛阳国际牡丹园高级工程师霍志鹏说，寒牡丹具有二次开花习性，是很独特的一类牡丹品种，其首次开花比较早，在深秋或初冬再次绽放。目前，该园有从日本引进的“户川寒”(红色) “寒樱狮子”(粉色)、 “时雨云”(紫色)等寒牡丹品种。（记者 王博东 通讯员 安瑞云 文/图/视频）