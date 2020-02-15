政协委员视察2020年重点建设项目

6日和9日，市政协组织部分省、市政协委员和智库专家开展2020年重点建设项目视察活动。

6日和9日，市政协组织部分省、市政协委员和智库专家开展2020年重点建设项目视察活动。

视察团分为5个小组，分赴10个县(市)区，围绕重点项目基本情况、进展情况、特色亮点、存在问题，采取实地察看、现场询问和问卷调查等方式开展视察活动。视察将形成报告，为我市全面深化“9+2”工作布局，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献政协智慧和力量。

市政协主席杨炳旭参加视察活动并强调，要紧盯项目建设，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，把持续抓好抓实项目建设作为重中之重，引进更多科技含量高、经济效益好、生态效果好的项目，为副中心城市建设和高质量发展提供有力支撑。要围绕加快构建“565”现代产业体系，充分发挥项目建设带动作用，狠抓项目推进速度，持续推动洛阳特色优势产业做强做优。要坚持全方位优化营商环境，为招商引资创造良好条件，推动政企正常交往、真诚交往，调动各方积极性，形成合力，为项目建设提供优质服务。要坚持落实新发展理念，围绕推动实体经济发展、改善民生等方面，积极发挥政协委员优势，推动重点项目建设，实现高质量发展。

市政协副主席张世敏、孙君奎、张生伟、安石柱、曾丹梅参加视察活动。（记者 赵硕 通讯员 冯波）