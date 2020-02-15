全国消防日 向最美逆行者致敬

哪里有险情，哪里就有消防队员，为了守护群众的生命财产安全，他们明知危险依然逆行，在熊熊烈火中创造一次次奇迹，在千难万险中架起生命天梯。昨日是全国第30个消防日，我们联系采访了几位奋战在我市消防一线的消防队员，来听听他们的故事。

编者按

哪里有险情，哪里就有消防队员，为了守护群众的生命财产安全，他们明知危险依然逆行，在熊熊烈火中创造一次次奇迹，在千难万险中架起生命天梯。昨日是全国第30个消防日，我们联系采访了几位奋战在我市消防一线的消防队员，来听听他们的故事。

孙保会

●姓名：孙保会

●单位：市消防救援支队特勤大队

●职务：消防队员

做一个让儿子骄傲的爸爸

孙保会是山东人，从事消防救援工作9年来，参与各类救援1000多起，多次完成急难险重任务，是市消防救援支队特勤大队“尖刀队员”之一。现在，他在洛阳定居，有一个2岁的儿子。

孙保会提到儿子，既感到幸福又觉得愧疚。儿子刚出生时，被查出脑部蛛网膜囊肿，因为年幼采取保守治疗，在儿子需要看护的时候，他却陪伴得很少。

孙保会平时半个月休息一次，有时一个月甚至半年才能回家一次。去年10月的一天他休息，回到家不久，便接到上级指令，要赴外地参加集训，只好与妻儿告别。

“我亏欠儿子和爱人太多。”孙保会说，由于父母年迈身体不好，无法帮忙照看儿子，所以儿子出生后基本由其爱人一人照看，但爱人从不抱怨，还鼓励他好好工作。他只要有空，就通过微信视频与妻儿“见面”，以弥补心中的亏欠。

孙保会说，他会努力成为让儿子骄傲的爸爸。（ 记者 魏巍 通讯员 李靖媛 文/图）