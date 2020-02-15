2020年11月洛阳市森林防灭火形势分析

10月26日，市应急管理局会同市气象局、市林业局、市公安局、洛阳军分区、市消防救援支队等市森林防灭火指挥部主要成员单位，采取会商研讨形式，对2020年11月我市森林防灭火工作形势进行了会商研判。 10月26日，市应急管理局会同市气象局、市林业局、市公安局、洛阳军分区、市消防救援支队等市森林防灭火指挥部主要成员单位，采取会商研讨形式，对2020年11月我市森林防灭火工作形势进行了会商研判。 一、11月洛阳气候趋势预测 降水量：洛阳大部偏少一到二成，预计15㎜～20㎜。 平均气温：偏高0℃～1℃，预计洛阳大部平均气温7℃～9℃。 二、11月洛阳林区高火险日数趋势预测及高火险时段预测 预计11月，洛阳林区高火险日数较常年偏多，高火险时段主要集中在11月上旬、中旬前期以及下旬后期。 三、重点关注 11月我市进入森林防火紧要期，可燃物积累有增加，虽然可燃条件不高，但进山入林旅游休闲人员预计增加，野外火源管控难度加大，需要重点防范农林接合部个别地方堆积的夏、秋秸秆焚烧引起毁林事件的发生。 四、工作要求 一是落实森林防火责任。各县(市)区人民政府、各有关成员单位要进一步健全完善森林防灭火责任制，要按照一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责的要求，压实市行业主管部门、县(市)区、乡镇(办事处)、村(社区)、村民小组(小区物业)五级防火责任，做到区域有人管、隐患有人查、火灾有人救、落实有人查、责任有人担，确保不留盲区、不留死角、不留空白。 二是强化宣传预警。各地各相关部门要加大森林防火宣传力度，严格执行入山检查制度，加强野外火源管理，特别要对入山路口、坟地、旅游景点、风景名胜区、火灾多发区域等重点地段实行重点防范，尤其要做好森林火险气象等级预报和高火险的预警信息精准发布。在森林高火险期内，要及时发布禁火令，林区严禁一切野外用火。 三是做好值班备勤。各县(市)区和市森林防灭火指挥部成员单位要加强值班值守，落实24小时应急备勤制度，加强防灭火应急物资储备和防火救援装备的补充，提升防灭火救援队伍应急反应能力。 四是发挥好网格员作用。充分发挥安全网格员(森林巡查员)作用，履行好防火宣传员、隐患排查员、信息报送员的工作职责，做到火灾防控区域全覆盖。发挥好12350举报电话作用，鼓励群众对火灾隐患进行举报，落实举报奖励措施，构建全民防灭火机制。