洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

涧西区建立“党群协商议事会” 实现基层治理“大变化”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-10 08:27

　　“‘小板凳’议事会一开，马蜂窝就清除了，这下大家都放心了！”近日，说起涧西区重庆路街道二号街坊的“小板凳”议事会，该街坊居民张顺坊赞不绝口。

　　在二号街坊西广场花坛内，曾盘踞着一群马蜂，它们经常蛰伤居民，闹得人心惶惶？如何尽快摘掉马蜂窝？党员群众代表围坐在小区爱心亭内，开起了“小板凳”议事会。大家群策群力定方案，齐心协力灭马蜂。

　　今年以来，涧西区深入贯彻落实市委“党建引领、三治并进、服务进社区”工作要求，紧紧围绕“民事民议、民事民办、民事民管”工作理念，探索搭建小区自治平台，以“小区党支部+业委会+物业公司+居民代表”为基础，建立“党群协商议事会”，充分调动居民自治的积极性，共筑基层群众自治“同心圆”。

　　涧西区是老工业区，全区共有11个街道72个社区581个城市小区。辖区内小区数量多、类型多，焦点、热点、难点问题多。小区治理离不开居民，但在日常工作中，居民参与度不够、积极性不高一直困扰着基层治理。

　　针对这一瓶颈，涧西区充分发挥党建引领作用，将治理基本单元下沉到小区，在581个小区中建支部、配力量、搭平台、强服务，推动党组织上网格、入楼栋，构建“横到边、纵到底、无盲区”的基层组织体系。在此基础上，充分发挥已建成的344个小区党支部核心作用，培育发展“党群协商议事会”，以民生民情民事为“小切口”，实现基层治理“大变化”，持续推动党组织的力量向基层治理末梢延伸。

　　老旧小区南口社区有12个院落。在改造工程中，该小区管理难度大、施工任务重，小区党支部建立后，积极引导居民群众自治，推动老旧小区改造有序开展；华源社区大禹新村小区水网改造一波三折。小区党支部多次组织党员群众代表召开“党群协商议事会”，协商相关事宜，促进改造工程顺利完工；市邮政局家属院一直未能供暖。小区党支部组织党员群众代表议事，很快让居民过上了“暖冬”……

　　今年以来，涧西区各街道办事处已先后召开小区“党群协商议事会”125次，解决各类民生问题520余个。

　　“通过共商共议共决，着力议好小区环境卫生、停车管理等民生实事，把小区工作落实到细微处。让群众参与治理过程、评判治理成效、共享治理成果。”涧西区委组织部相关负责人表示，下一步，该区将在各小区全面建立“党群协商议事会”，把支部建在小区上、“三治”融在楼院里、服务送到家门口，走出一条有涧西特色的小区治理之路。（记者 孙小蕊 通讯员 解世友）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛宁县故县镇寻峪村：千年银杏树“靓...
  • 洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆...
  • 洛阳加快建设文旅强市 打造国际文化旅...
  • 520匹马力！进博会上的这款“千万豪宅...
  • 向着完成好全年目标任务冲刺——三论...
  • 这人能把三十多个骰子摇成立柱，要几...
  • 洛阳市第十四届运动会将于明年10月在...
  • 汝阳县小店镇：养殖“杜仲”羊 助力脱...
  • 洛阳“急性子”牡丹初冬绽放 迎来“第...
  • “挂面女孩”曹君娴：助力精准扶贫 带...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    2020年洛阳市青少年篮...
    精彩热帖

    隋唐景色

    风韵犹存的残荷

    晨钓

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605