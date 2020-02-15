涧西区建立“党群协商议事会” 实现基层治理“大变化”

“‘小板凳’议事会一开，马蜂窝就清除了，这下大家都放心了！”近日，说起涧西区重庆路街道二号街坊的“小板凳”议事会，该街坊居民张顺坊赞不绝口。

“‘小板凳’议事会一开，马蜂窝就清除了，这下大家都放心了！”近日，说起涧西区重庆路街道二号街坊的“小板凳”议事会，该街坊居民张顺坊赞不绝口。

在二号街坊西广场花坛内，曾盘踞着一群马蜂，它们经常蛰伤居民，闹得人心惶惶？如何尽快摘掉马蜂窝？党员群众代表围坐在小区爱心亭内，开起了“小板凳”议事会。大家群策群力定方案，齐心协力灭马蜂。

今年以来，涧西区深入贯彻落实市委“党建引领、三治并进、服务进社区”工作要求，紧紧围绕“民事民议、民事民办、民事民管”工作理念，探索搭建小区自治平台，以“小区党支部+业委会+物业公司+居民代表”为基础，建立“党群协商议事会”，充分调动居民自治的积极性，共筑基层群众自治“同心圆”。

涧西区是老工业区，全区共有11个街道72个社区581个城市小区。辖区内小区数量多、类型多，焦点、热点、难点问题多。小区治理离不开居民，但在日常工作中，居民参与度不够、积极性不高一直困扰着基层治理。

针对这一瓶颈，涧西区充分发挥党建引领作用，将治理基本单元下沉到小区，在581个小区中建支部、配力量、搭平台、强服务，推动党组织上网格、入楼栋，构建“横到边、纵到底、无盲区”的基层组织体系。在此基础上，充分发挥已建成的344个小区党支部核心作用，培育发展“党群协商议事会”，以民生民情民事为“小切口”，实现基层治理“大变化”，持续推动党组织的力量向基层治理末梢延伸。

老旧小区南口社区有12个院落。在改造工程中，该小区管理难度大、施工任务重，小区党支部建立后，积极引导居民群众自治，推动老旧小区改造有序开展；华源社区大禹新村小区水网改造一波三折。小区党支部多次组织党员群众代表召开“党群协商议事会”，协商相关事宜，促进改造工程顺利完工；市邮政局家属院一直未能供暖。小区党支部组织党员群众代表议事，很快让居民过上了“暖冬”……

今年以来，涧西区各街道办事处已先后召开小区“党群协商议事会”125次，解决各类民生问题520余个。

“通过共商共议共决，着力议好小区环境卫生、停车管理等民生实事，把小区工作落实到细微处。让群众参与治理过程、评判治理成效、共享治理成果。”涧西区委组织部相关负责人表示，下一步，该区将在各小区全面建立“党群协商议事会”，把支部建在小区上、“三治”融在楼院里、服务送到家门口，走出一条有涧西特色的小区治理之路。（记者 孙小蕊 通讯员 解世友）