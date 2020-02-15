追鹤（践四力 写担当）

“朝红姐，你听这是什么声音？”7日上午，在孟津黄河湿地台荫区域的黄河岸边，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心科研室主任郭准，向该中心高级工程师马朝红发问。

“朝红姐，你听这是什么声音？”7日上午，在孟津黄河湿地台荫区域的黄河岸边，河南黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心科研室主任郭准，向该中心高级工程师马朝红发问。

马朝红先是一愣，然后竖起耳朵说：“没听见什么啊。”

说话之间，两声鸟鸣传来。声音虽略显沙哑，但响彻云霄。

马朝红又是一愣，脸上随即显出惊讶之态。她抬起头，把帽檐向后掀了掀，随即左顾右盼，在蔚蓝的天空中探寻着鸟鸣的出处。

“灰鹤，灰鹤！赶紧隐蔽！”突然，马朝红提醒我们。她的话音急切、低沉，透着惊喜。

我们躲进身后的芦苇丛，再次听见鹤鸣之声。东边宽阔的河面上空，两片白云之间，一群灰鹤正在翱翔。

马朝红说，灰鹤生性机警，胆小怕人。说着，她已举起装有长焦镜头的相机。

这相机，重约5公斤。看得出来，马朝红举起时有些吃力。她左手托镜头，右手按快门，灰鹤优美的飞翔姿态便定格在她的相机里。

鹤群飞得很快，也很高，不大一会儿，就越过我们的头顶，呈“人”字形向西飞去。

马朝红的镜头始终追逐着鹤群，从东到西，划出一道优美的弧线。

“太高，太快，拍得不理想。”马朝红放下相机，一脸遗憾。我们打开相机，回看鹤群，一共33只。

这时，马朝红突然高兴得手舞足蹈。她说，灰鹤是国家二级保护动物，如此大种群出现，实属罕见。

就在此时，几声鹤鸣再次传来。“它们又回来了！”郭准兴奋地说。

再看马朝红，她已经举起相机，开始了二度“追鹤”。

这一次，马朝红显得有些力不从心了，拍了几张之后，她的胳膊开始微微颤抖。

“朝红姐，来。”郭准弯下腰，拍了拍自己的肩膀。

马朝红心领神会，把镜头稳稳地放在郭准的肩头，瞄准鹤群，咔嚓咔嚓拍个不停。

鹤群依旧飞得很高、很快，一会儿便又离开了我们的视野。

这一次，照片拍得不错，但马朝红仍然高兴不起来。“如果能再录上一段它们飞翔的视频就完美了。”她说。

我们不舍得离去，在原地等了一会儿，很遗憾，鹤群没有再次出现。

“等它们再来吧，到时候我们好好录上一段。”郭准说。

记者禁不住问：“它们还会再来吗？”

马朝红抢过话头：“它们一定会再来的！”说着，她把目光投向湿地。

这里是黄河湿地，翠鸟在芦苇丛中嬉戏，鸬鹚在河里捕鱼，黑鹳在滩涂上散步……

这里，已是鸟的天堂。（记者 李三旺 通讯员 董洁）