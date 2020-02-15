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洛阳实现开办企业“零成本” 1个工作日可办结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-10 08:22

　　我市开办企业实现“零成本”，办理时间压缩至1个工作日，市民还可选择足不出户完成开办申请。记者从市市场监管局获悉，自即日起，全市新开办企业(个体工商户除外)到位于开元大道与永泰街交叉口的洛阳市民之家办理业务，可免费刻制首套4枚印章。目前，我市已实现企业注册登记许可、印章刻制、社保登记、税务登记等全过程“一站式”的集成智慧服务，所需时间由原来的4个工作日压缩为1个工作日。

　　日前，记者来到位于市民之家五楼的市市场监管局窗口进行了体验。

　　第一步：企业注册登记许可

　　市市场监管局目前开设12个服务窗口，并摆放有“企业登记全程电子化”自助终端设备，目前您可以通过两种方式进行申请注册登记。

　　第一种：到服务窗口通过工作人员申请。

　　第二种：通过自助终端设备登录“河南省企业登记全程电子化网上服务平台”或手机App在线申请。

　　申请人完成用户注册、填报材料、电子签名，点击提交审核。工作人员在线审核通过后，申请人的注册手机会收到短信通知业务办理成功，同步生成电子营业执照，也可以领取纸质营业执照。收到短信后，申请人可凭身份证到服务窗口领取纸质营业执照。

　　需要时长：2个小时左右。

　　小贴士：需要提交的材料有企业登记(备案)申请书、公司章程、股东会决议或股东决定、股东发起人的主体资格证明或自然人身份证明、住所承诺书、根据法律法规要提交的其他资料等。申请人需要遵循诚实守信原则，对提交材料的真实性、合法性负责。对提供虚假身份、提交虚假材料的行为，市场监管部门将依法进行查处。

　　第二步：各系统同步办理

　　申请人提交新开办企业的相关资料经市场监管部门审核通过后，将通过“一网通”网络平台将信息推送至各个系统同步办理。

　　印章刻制

　　印章刻制工作人员在收到企业申请后，将通过印章刻制备案系统完成网上备案，当场完成首套4枚印章刻制并交给企业申领人，分别是企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章，印章为光敏印。

　　需要时长：2个小时左右。

　　社保登记

　　企业完成登记后，电子营业执照及其他相关信息将通过“一网通”网络平台推送到社保部门系统平台，工作人员审核通过后，将为企业进行社保开户登记。

　　需要时长：1个小时左右。

　　税务登记

　　企业完成登记后，电子营业执照及其他相关信息将通过“一网通”网络平台推送到税务部门系统平台，工作人员审核通过后，将为企业办理税务登记。

　　需要时长：1个小时左右。

　　第三步：发放营业执照和公章

　　推行“一站式”智慧集成服务后，通常情况下申请人1个工作日就能领到已经办好的纸质版营业执照和刻制好的公章。打个比方，比如您上午9点多去办理企业开办业务，一般下午2点左右就能办结。同时，记者还了解到，市场监管部门还推出了“邮寄办”业务，工作人员可以将打印好的营业执照免费寄送，力争实现“不让群众跑腿”即可完成企业开办业务。

　　通过自助终端设备或手机App在线申请具体步骤为：

　　第一步：申请人电脑登录洛阳政务服务网，选择企业登记全程电子化，或者手机下载“掌上工商(河南版)”App。

　　第二步：申请人完成用户注册后，按照要求填写并提交新开办企业所需相关材料，等待工作人员审核。核准通过后的信息将通过“一网通”网络平台将推送至社保、税务、印制公章系统办理相关业务。

　　第三步：申请人收到开办企业业务办结的手机短信或来电后，可以告知工作人员选择“邮寄办”服务，市场监管部门会将营业执照为您寄送到家。

　　市市场监管局相关负责人介绍，此次推出的刻制公章免费服务，旨在持续深化简政放权、放管结合和优化服务，全面打造与洛阳副中心城市定位相符的营商环境，努力实现企业开办“零成本”，提升企业开办便利度，切实增强企业和群众获得感和满意度。各县(市)区将结合实际，参照市级办法制定本级新开办企业免费刻制首套印章的具体办法，目前我市已有高新区、瀍河区和新安县推出刻制公章免费服务，其他地区将逐步推进。（记者 李岚 通讯员 孙怀真 贾敬献）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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