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洛阳市扶贫对象动态管理全面展开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-10 08:17

　　目前，全市2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作正在如火如荼地开展，将对扶贫对象、脱贫不稳定户和边缘易致贫户等进行动态管理，为打赢脱贫攻坚收官战和“十四五”脱贫成果巩固奠定坚实基础。

　　打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的底线任务和标志性指标。经过多年持续攻坚，全市6个贫困县全部摘帽，719个贫困村出列，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%。剩余2.5万贫困群众和9个贫困村也全部达到脱贫退出标准，即将退出贫困序列，绝对贫困问题将在河洛大地历史性地画上句号。

　　此次动态调整的结果，是打好打赢脱贫攻坚战的直接数据支撑，更是过渡期内建立巩固脱贫攻坚成果大数据平台的前置性基础工作。市扶贫办相关负责人表示，在推进中，我市建立抓顶层设计、抓程序要求、抓采集方法、抓质量提升“四步工作法”，确保圆满完成国家系统数据录入工作。

　　其中，扶贫对象的动态管理主要涉及贫困户退出、贫困村退出、贫困户新识别和脱贫户返贫纳入、贫困户家庭成员自然变更等；脱贫不稳定户和边缘易致贫户动态管理主要涉及脱贫不稳定户和边缘易致贫户识别录入和标注、跟踪监测，以及家庭成员自然变更等。动态调整工作要坚持实事求是原则，按照标准和程序，对扶贫对象做到“应退尽退、应纳尽纳”，对监测对象做到“及时发现、及时帮扶”。

　　为确保动态调整数据质量，我市摒弃以往信息采集纸质登记、人工汇总的传统做法，利用洛阳市智慧扶贫信息系统，通过大数据技术，开展收入采集、账实相符信息核查和脱贫不稳定户和边缘易致贫户“两类人群”识别，实现手机端采集和标注，数据后台自动生成、自动汇总，脱贫攻坚工作实现全面无纸化推进，极大减轻了基层负担。在收入信息采集上，采用行业部门导入转移性收入和智慧扶贫信息系统APP采集工资性收入、生产经营性收入交互模式，确保数据的全面性、准确性、实时性。

　　同时，我市将依托智慧扶贫信息系统上线“问题反馈”模块，村级根据政策类型反馈问题，自动归口行业部门，确保第一时间推进整改，全面补齐短板，确保如期圆满完成脱贫攻坚任务。（记者 白云飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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