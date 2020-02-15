洛阳消防救援部门提醒：养成良好习惯 远离火灾隐患

昨日是全国第30个消防日，主题为“关注消防生命至上”。

消防队员开展消防演练

昨日是全国第30个消防日，主题为“关注消防生命至上”。室内抽烟、楼道堆放杂物……市民的一些日常生活习惯，都可能给消防安全埋下隐患，也可能对我们的生命财产构成威胁。市消防救援支队火灾调查领域专家提醒：请关注消防安全，避免火灾事故发生。

1 安装防盗窗(网)

危险系数：★★

住在低楼层或城中村的居民会在窗户上安装防盗窗或全封闭式防盗网，一方面是为了防止家中孩子坠楼，另一方面也为防范小偷入室盗窃。

市消防救援支队火灾调查领域专家刘宽刚说，居民家中的防盗门多为金属材质，一旦发生火灾，防盗门吸热后迅速膨胀，难以打开。这时，窗户便成为居民唯一的逃生通道，也是消防队员救人的主要通道之一。为便于居民逃生和消防队员施救，建议大家安装可拆卸或非全封闭式的防盗窗(网)。

消防队员在灭火中 （资料图片）

2 楼道堆放杂物

危险系数：★★★★

刘宽刚说，他们在平时的检查中发现，小区楼道内堆放杂物的现象比较常见。旧衣物、纸箱、展架……这些物品把逃生通道变成了“杂物间”，一旦发生火灾，不仅危及自身安全，也给整栋楼的居民带来威胁。去年8月，西安市某小区一楼走廊处堆放的杂物、纸箱突然起火，浓烟顺着楼道往上跑，楼上的一对母子在逃生过程中脸被熏黑，所幸没有大碍。

刘宽刚说，楼道和楼梯间作为重要的消防通道和安全出口，必须时刻保持安全和畅通。

3 室内抽烟

危险系数：★★★

有些市民喜欢在家抽烟，但请不要乱丢烟头、乱弹烟灰，更不要酒后抽烟。如果将未熄灭的烟头随意丢弃，很容易引发火灾。2018年3月底，涧西区某小区二楼住户孙某在其居住的卧室抽烟，后将未熄灭的烟头随手扔在窗台上，引燃卧室窗帘并殃及三楼、四楼住户。孙某因过失引起火灾被行政拘留10日、罚款500元。

刘宽刚说，去年，全市因抽烟引发的火灾共有12起。市民抽烟后要把烟头放在水里浸泡一下，确保其完全熄灭；切忌卧床抽烟，以免引燃被褥酿成悲剧。

4 电器取暖使用不当

危险系数：★★★

冬季到来，一些市民家里会选择用电暖气、小太阳等电器取暖，不过如果使用不当，也易引发火灾。去年12月，长沙市民张女士的儿子，临睡前忘记关掉小太阳，由于温度过高，小太阳引燃了家中的家具。幸亏邻居听到呼救并及时报警，这对母子才幸免于难。

刘宽刚说，使用电器取暖引发的火灾，除了跟电器本身的质量有关，还与使用不当有很大关系。比如在小太阳上烘烤衣物，或者连续长时间使用导致过热等。

刘宽刚提醒市民，选购取暖电器时，要选择正规厂家生产的3C认证产品，切勿贪图便宜购买伪劣产品；在使用中，要遵守安全使用规范，不在电器周围放置易燃、可燃物，保证电器良好的散热条件，防止电器过热引发火灾。此外，冬天用电量较大，记得检查家中线路是否存在漏电、老化现象，避免同时使用多个大功率电器。

消防队员灭火后开展现场检查 （资料图片）

5 占用消防车通道

危险系数：★★★★★

消防车通道被称为“生命通道”。随着汽车保有量的增多，一些市民时常会把车停在消防车通道上，一旦发生火灾，会给救援工作带来极大困难。去年11月，南昌路一小区4辆汽车着火，因消防车通道被私家车堵死，消防车到达小区后通行受阻，耽误了宝贵的救援时间。

“一般情况下，火灾发生后3分钟至5分钟是救援黄金期。”刘宽刚呼吁市民不堵塞、不占用消防车通道，不占用消防设备。对占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的行为，将依照消防法有关规定，对相关单位和个人给予处罚。

刘宽刚说，2019年，城市区发生的火灾起数虽然比2018年有所下降，但直接财产损失有所上升。他呼吁广大市民，要时刻紧绷消防安全这根弦，杜绝生活中的一些不良习惯，远离火灾隐患。（记者 魏巍 通讯员 郭抗抗 李靖媛 文/图）