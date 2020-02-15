向着完成好全年目标任务冲刺——三论打好收官战、开启新征程

伟大事业总要接续奋斗去实现，伟大征程总是一步一步向前进。到年底只有不足两个月了，能否完成全年预期目标，事关全面建成小康社会和“十三五”规划收官，事关“十四五”发展和全面建设社会主义现代化强市开局，事关推进转型发展高质量发展、构建新发展格局、落实新发展定位的大局。市委书记李亚在全市重点工作推进会上强调，全市上下要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以冲刺攻坚、奋勇争先的状态完成好全年目标任务，确保交出一份高质量答卷。

伟大事业总要接续奋斗去实现，伟大征程总是一步一步向前进。

到年底只有不足两个月了，能否完成全年预期目标，事关全面建成小康社会和“十三五”规划收官，事关“十四五”发展和全面建设社会主义现代化强市开局，事关推进转型发展高质量发展、构建新发展格局、落实新发展定位的大局。市委书记李亚在全市重点工作推进会上强调，全市上下要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以冲刺攻坚、奋勇争先的状态完成好全年目标任务，确保交出一份高质量答卷。

于洛阳而言，今年是极不平常的一年，风雨与彩虹同在，机遇与挑战相伴，压力与动力交织。这一年，我们迎来了决胜全面小康、决战脱贫攻坚的历史性时刻，迎来了深入推进中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略叠加的历史性机遇，迎来了省委、省政府赋予洛阳发展新的历史性定位，也迎来了新冠肺炎疫情这只前所未有的“黑天鹅”。基于这样的特殊形势，能否奋力完成全年目标任务，确保全市主要经济指标增速持续高于全省平均水平，确保副中心城市建设各项措施落地落实，是打好收官战的内在要求，是保持良好发展态势的内在要求，是满足人民群众美好生活需要的内在要求。

今年以来，面对复杂多变的形势和艰巨繁重的任务，我市统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力实施“五提”行动，在较短时间内取得了抗疫斗争重大战略成果，实现了经济发展稳定转好、生产生活秩序稳步恢复。特别是3月以来，全市主要经济指标增速逐月回升，大部分指标已经实现正增长，呈现出供给回稳、内需恢复、质量效益提升的特点，副中心城市及都市圈建设、“三大攻坚战”、民生实事推进等工作取得显著成效。在危中取机、化危为机中取得这样的成绩，实属来之不易，这为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

“必须登高望远，同时必须脚踏实地”，是做好任何事情的方法和路径。刚刚胜利召开的党的十九届五中全会，坚持立足国内和全球视野相统筹，坚持问题导向和目标导向相统一，坚持中长期目标和短期目标相贯通，坚持全面规划和突出重点相协调，系统擘画了我国“十四五”时期宏伟蓝图和2035年远景目标。在历史交汇点上找准方位，在发展新格局中找准定位，从一域做起，从现在做起，集中精力做好自己的事，我们才能以“收官战”为“新征程”擂响战鼓！

冲刺四季度、打好收官战，我们要奋力完成全年经济社会发展目标，在拉长长板、补齐短板中力争取得更好成绩。要持续抓好常态化疫情防控，坚决守住不反弹底线；要持续抓好经济运行，紧盯经济指标这个“晴雨表”，夯实消费这个“压舱石”，抓好投资这个“稳定器”，扭住项目建设这个“牛鼻子”，稳住企业这个“基本盘”，确保全市主要经济指标增速持续高于全省平均水平、稳居全省第一方阵；要打好“三大攻坚战”，确保脱贫攻坚决战决胜，污染防治持续向好，有效化解重大风险；要按照既定节点和要求完成好今年的民生实事，及早谋划明年民生实事，不断增强全市人民的福祉。

只争朝夕，不负韶华。干起来，冲起来，给“十三五”交上一份优异的成绩单，给“十四五”提供一个坚实的好跳板！（洛平）