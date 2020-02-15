洛阳在省内率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖

近日，记者从市工信局获悉，在5G网络建设方面，我市提前完成今年任务，在省内率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，5G用户数突破60万，为加快打造中西部地区5G+融合创新示范城市，助力副中心城市建设奠定坚实基础。

近日，记者从市工信局获悉，在5G网络建设方面，我市提前完成今年任务，在省内率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，5G用户数突破60万，为加快打造中西部地区5G+融合创新示范城市，助力副中心城市建设奠定坚实基础。

加快5G网络建设和产业发展，是贯彻落实党中央、国务院加快“两新一重”建设决策部署的重要环节，也是我市加快建设副中心城市、持续深化“9+2”工作布局、加快构建“565”产业体系的关键抓手，对加速全市经济动能转换、实现高质量发展具有重大意义。

自去年全国启动5G商用以来，我市围绕“打造中西部地区5G+融合创新示范城市”目标，坚持以关键技术突破为重点、信息网络建设为基础、创新融合应用为关键，加快推进5G网络建设和融合应用，在规模组网、场景应用、产业协同等方面持续发力，并取得一定成效。

“提前实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，标志着我市5G网络建设进入新的阶段。”市工信局相关负责人表示。

据最新统计，在规模组网方面，今年以来我市已新建5G基站2840个，累计建成5G基站3770个(含试验站)，5G用户数突破60万，在省内率先实现5G中心城区连续覆盖和县城建成区基本覆盖，栾川县成为全省首个5G网络全覆盖县城。

在场景应用方面，我市涌现了洛钼集团5G+智慧矿山、一拖集团5G+智能检测生产线、中信重工5G+智能工厂、国家农机创新中心5G+氢燃料电动拖拉机等一批工业5G+创新成果；龙门石窟成为全省首个5G网络全覆盖5A级景区，并建设景区应急指挥调度等多个5G创新应用试点，成为5G+文旅应用全国典范；我市还开展5G+远程会诊建设，将洛宁县人民医院、新华镇卫生院、董寺村卫生所，与郑大一附院实现联网，使偏远山村的村民也能得到优质的医疗资源。

在产业协同方面，我市大力推进的全省唯一、全国第20个工业互联网标识解析二级节点，其平台已注册企业用户近2100家，中信重工、中国一拖等行业龙头企业均已注册企业节点；我市打造的“1+6”工业互联网平台已上线运营，服务企业数量突破1万家；今年10月，我市4个平台入选河南省级工业互联网平台培育名单，数量居全省首位。

根据规划，我市下一步将继续加快5G建设步伐，力争年底前累计建设5G基站4500个，全市53家3A级以上景区实现5G网络全覆盖，通过抢抓加快建设副中心城市发展机遇，加快推进5G网络建设和融合应用，为全市制造业转型升级、产业提质、新基建提级，打造中西部地区5G+融合创新示范城市作出新的贡献。（记者 陈曦 通讯员 翟芳芳 刘强）