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洛阳今天晴天到多云 气温7℃~19℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-10 08:14

　　昨日，天气依然一往“晴”深，完全不像立冬后的样子。

　　节气上的立冬更多的是一种仪式感，并不意味着冬天来临。天文学上把立冬作为冬季的开始，但按照气候学标准，我省距入冬还有一段时间。现在，我省还是秋的地盘。

　　不少市民都说，感觉今年比去年同期暖一些。天气暖不暖，看看街上的人们咋穿就知道了。虽然早晚气温较低，但中午气温接近20℃，暖意十足。此外，树叶也是很好的参照物。我市不少行道树枝头还挂着绿叶，部分已经变黄的树叶也舍不得离开树枝。

　　市气象台工作人员说，今年立冬后气温依然较高，主要是因为阳光太好、冷空气太弱。最近一段时间，虽然冷空气也不少，但都不算给力。在全国天气舞台上，也是晴天居多。中国天气网报道，昨日，东北部分地区气温创自入冬以来新低，但到了本周中段，我国大部分地区气温将升至常年同期偏暖的水平，尤其是东北地区或迎来常年同期少见的温暖。

　　下面来看我市今明两天具体天气预报。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市高空多短波槽活动，天气以多云间晴天为主。预计今天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温7℃到19℃；明天晴天间多云，偏南风2级到3级，气温6℃到19℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：潘亮]
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