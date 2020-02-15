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汝阳：产业扶贫拔“穷根” 消费扶贫鼓“钱袋”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-10 08:17

　　昨日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”系列新闻发布会汝阳县专场举行，重点介绍汝阳县脱贫攻坚工作情况和特色亮点。今年年初，该县顺利通过省级脱贫验收，如期实现脱贫摘帽，剩余的4个贫困村目前已全部达到脱贫标准。

　　作为国家级贫困县，汝阳共有78个贫困村，建档立卡贫困群众13668户53859名。近年，该县坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展，坚持精准方略，推动脱贫攻坚取得决定性进展。截至去年年底，汝阳县累计脱贫11528户48818名建档立卡贫困群众，74个贫困村退出贫困序列，贫困发生率由2014年的12.7%下降至1.18%。

　　产业扶贫拔掉“穷根子”。为建立稳定脱贫长效机制，汝阳县强化产业扶贫，因地制宜发展食用菌、光伏、服装加工、来料加工、生态旅游、特色种养殖六大扶贫产业，形成“一乡一产业、一村一特色”产业发展格局，让贫困群众获得可持续致富的机会。目前，该县累计投资12.4亿元实施608个扶贫产业项目，培育农业龙头企业33个，创办农民专业合作社和家庭农场新型经营主体552家，92%的贫困户已参与到产业发展当中，超过六成贫困户通过发展产业实现脱贫。

　　消费扶贫鼓起“钱袋子”。汝阳县扎实开展消费扶贫，采取深化定点采购、电商扶贫等方式，推动扶贫产品热销、贫困群众增收。该县通过县领导直播带货、培育村播达人等形式，促进网上直销农产品3.6亿元，叫响“山水汝阳”品牌，获得省电商扶贫先进县、省淘宝直播“村播试点县”等荣誉。今年以来，全县电商销售额超过2.4亿元，受益贫困群众超万人。

　　聚焦“三保障”突出问题，该县狠抓教育提升、医疗保障、住房安全、饮水安全等各项扶贫政策落实，民生基础短板持续改善。在教育扶贫方面，该县投资7.5亿元，新开工建设高中、职教中心各1所，落实义务教育阶段“两免一补”等各类教育资助政策，累计发放资助资金6800余万元，惠及困难学生11万余人次，其中建档立卡贫困家庭学生7.9万余人次，开展精准控辍保学，适龄学生入学率达到100%。在健康扶贫方面，全县207个行政村卫生室全部完成标准化提升改造，并配备合格村医557人，配置基本药物200种以上；全县乡村实现省市县优质诊疗服务覆盖，“先诊疗后付费”一站式结算全面落实，被确定为全国唯一的“互联网+健康扶贫”试点县。

　　“保障和改善民生没有终点，只有连续不断的新起点。”在发布会上，汝阳县相关负责人表示，该县将扎实做好脱贫攻坚巩固提升工作，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，确保高质量完成脱贫攻坚目标任务。（记者 智慧）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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