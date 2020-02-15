520匹马力！进博会上的这款“千万豪宅”洛阳造

近日，在第三届进博会的汽车展区，德国奔驰公司展示的一款Arocs底盘车吸引了不少观众的目光，也成为媒体争相报道的焦点。而这款房车除了采用奔驰的底盘外，其车上所有部件均由洛阳德野专用车辆有限公司改装生产。

外观上看像战斗力爆表的装甲车，其实是一辆超大豪华房车，而且是“千万豪宅”。

因为豪华昂贵，厂家只接受现场预定的客户乘驾，山东神秘买家开启“终极梦想”。

近日，在第三届进博会的汽车展区，德国奔驰公司展示的一款Arocs底盘车吸引了不少观众的目光，也成为媒体争相报道的焦点。而这款房车除了采用奔驰的底盘外，其车上所有部件均由洛阳德野专用车辆有限公司改装生产。

“我们是德国梅赛德斯-奔驰公司的合作伙伴以及特约改装厂，这次受奔驰公司邀请参加进博会，也是我们的自主品牌‘诺马迪森’首次亮相这么大的国际舞台。”洛阳德野专用车辆有限公司负责人介绍。只见绿色的车身尾部，“NOMADISM”(诺马迪森)的LOGO特别醒目。说起这款越野房车，用“庞然大物”来形容一点也不为过。

先说重量。这款车高达41吨的承重能力，拥有520匹马力，长11.4米，宽2.54米，高3.9米，全时8轮驱动，它可以适应沙漠、戈壁、山路、雪地等所有地表地形。

再说功能。这款房车双层设计，车内光双人床就有两个，电磁炉、微波炉、烤箱、冰箱、咖啡机等餐厨设备应有尽有，洗衣机、马桶、干湿分离的卫生间设施齐全，还有带有豪华座椅的会谈休息空间。

据企业负责人介绍，世界上生产越野房车的企业只有三家，洛阳德野专用车辆有限公司是规模最大的一家企业。该公司与中国重汽、德国MAN公司联系紧密，也是德国梅赛德斯-奔驰公司的战略合作伙伴，目前年产量150台。

记者了解到，“诺马迪森”是洛阳德野专用车辆有限公司的自主品牌，其引进了国内专业的设计团队，根据客户的不同需求设计和开发新车型，拥有多项专利。该品牌的越野房车主要面向国内高端市场，市场价155万元到1050万元不等。此次亮相进博会的这款房车官方指导价是1050万元，也是该公司生产的旗舰车型。

近年来，随着人们收入水平提高和旅游方式转变，国内房车市场快速崛起。洛阳德野专用车辆有限公司将与德国奔驰公司合作引入国内首台全新一代越野之王乌尼莫克，目前新车已进驻厂区，进入设计研发阶段。

正是看准了国内房车市场未来发展潜力，该公司二期还将投资3.5亿元，建设集销售、休闲、娱乐、运动于一体的综合性房车露营公园。该项目建成后，预计可实现年销售房车1万台，营业额45亿元。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 金婷婷 文/图)