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凭借长价值链管理，中国一拖荣获这个中国管理界大奖！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-09 18:52

　　在近日召开的第十届中国管理全球论坛暨第十三届中国管理模式杰出奖颁奖盛典上，中国一拖荣获第十三届中国管理模式杰出奖。

　　作为首个针对中国境内企业管理实践成就的公益奖项，中国管理模式杰出奖由中国管理现代化研究会与金蝶国际软件集团联合国内六大知名商学院(管理学院)自2008年发起，以“让中国管理模式在全球崛起”为使命，每年遴选一次，是国内管理界最具影响力的奖项之一，此前海尔、新希望、万科、中车、方太等知名企业都荣获过该奖项。

　　在今年的评选中，中国一拖和京东方、科大讯飞、云南白药、青岛啤酒一起，被授予中国管理模式杰出奖。

　　大会评审组在介绍获奖企业时表示，中国一拖之所以能够获取中国管理模式杰出奖，主要是因为其有“坚持第一”的长期主义价值追求和融合共生的长价值链管理。该企业具备完整的从铸造、锻造、车桥、发动机，到变速箱、整机壳、驾驶室等各个方面的核心部件的“黄金供应链”，实现了价值链的“自主、自足”，中国一拖还在长价值链管控方面不断创新，建立了以业务系统为支撑、数据统一平台为依托、统一门户为链接入口，着重体现数据分析对决策支持的信息化架构。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 陶建华/文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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