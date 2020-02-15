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这人能把三十多个骰子摇成立柱，要几点来几点……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-09 18:50

　　近日，28岁的市民苗治玉靠一手摇骰子的绝活，迅速在网上走红。在她手中，骰子仿佛能“听懂”指挥，她想摇出几点就能摇几点，还能把几十颗骰子摇成立柱。她打算申请该项目的吉尼斯世界纪录。

　　11月8日，记者在伊川县苗治玉的家中见识了她的绝活。苗治玉将5颗骰子在桌子上放成一排，然后摇动骰盅，将骰子一个个收进骰盅中。凌空快速摇动几下后，她将骰盅扣在桌面上继续摇动，然后立即停住。苗治玉说，她将5颗摇得立了起来，并且骰子对着记者的这一面都是点数6。随后，她慢慢打开骰盅，5颗骰子果然如她所说，叠成了一个柱体，而且正对记者的一面全是点数6。

　　随后，苗治玉又向记者展示了另一绝活：将几十个骰子摇成立柱。她取出一个透明的长筒容器，用容器扣住35颗骰子，然后在桌面上快速摇动容器。很快，记者通过透明的容器看到，里面的骰子叠成了柱体。经过几次停止、观察、调整后，苗治玉慢慢将容器取开，而35颗骰子稳稳地立在了桌面上。

　　凭借摇骰子的绝活，苗治玉迅速成一名“网红”。今年10月底，她在抖音上的一条展示摇骰子绝活的视频成为热门，截至11月8日，视频播放量达到了1.2亿，获得点赞超过200万个。随后，她在抖音上直播的人气也暴涨，不少人还跟她联系想拜师学艺。

　　这手神奇的摇骰子绝活，苗治玉是怎么练成的？

　　原来，苗治玉是一名功夫绝活演员，曾登上过中央电视台3套、中央电视台7套、云南卫视、齐鲁频道等电视台的综艺节目表演，人送外号“苗大侠”。在2017年一次外出表演时，她第一次接触到摇骰子的绝活，觉得很好玩，就开始学习。她从最基础的将3个骰子、5个骰子摇立起来开始慢慢增加难度，增加骰子数量或者加入摇成指定的点数。

　　“我摇骰子完全是手上功夫，骰子、骰盅都没有磁铁等机关。”苗治玉说。记者查看她表演所用的骰子、骰盅也发现，骰子、骰盅和常见的看起来没有区别，重量也特别轻。

　　苗治玉说，将骰子摇成立柱，关键在于掌握摇骰盅的力度、角度，一般人只要学会窍门，多加练习，很容易学会将5个骰子摇成立柱。但如果想要摇出指定的点数，则比较难，需要靠听力去判断，加上大量的练习来找感觉、积累经验。

　　苗治玉说，目前，将多颗骰子摇成柱体的吉尼斯世界纪录是35颗骰子，她的最好成绩是将39颗骰子摇成柱体，但是不能保证每一次都能成功。她准备再多加练习，保证更高的成功率后，申请挑战该项目的吉尼斯世界纪录。(洛报融媒记者 郭秩铭 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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