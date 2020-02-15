洛阳开办企业实现“零成本”，办理时间压缩至1个工作日。

洛阳开办企业实现“零成本”，办理时间压缩至1个工作日——

今天起，全市新开办企业(个体工商户除外)到位于新区的“市民之家”五楼市市场监管局服务窗口办理业务，可免费刻制企业公章、财务专用章、发票专用章和法人印章首套四枚光敏印章。目前，洛阳已实现企业注册登记许可、印章刻制、社保登记、税务登记等全过程“一站式”办理，所需时间由原来的4个工作日压缩为1个工作日。

11时许，洛阳美鑫物业管理有限公司相关负责人领到刚办好的营业执照，还拿到了免费刻制的整套4枚企业印章。“不仅营业执照办得快，而且公章刻制也是又快又好还省事。”对方很满意。

据了解，以往企业完成开办业务后，需要自己花钱刻制公章，所需费用数百元。此次推出的免费刻制公章服务，将“个人买单”转化为“政府买单”，旨在持续深化简政放权、放管结合和优化服务，努力实现企业开办“零成本”，提升企业开办便利度，切实增强企业和群众获得感和满意度。除“市民之家”之外，我市已有高新区、瀍河区和新安县推出刻制公章免费服务，其他各县(市)区将结合实际，参照市级办法制定本级新开办企业免费刻制首套印章的具体办法。

洛阳市市场监管局相关负责人介绍，为全面打造与洛阳副中心城市定位相符的营商环境，该局持续深化“放管服”改革，着力优化营商环境，不断推进企业开办便利化，设立了企业开办专区，推进企业登记全程电子化，压缩企业开办办理时限。申请人向市市场监管局服务窗口申请并一次性提交新开办企业所需的相关资料，将通过“一网通”网络平台进行数据同步采集、信息实时流转、后台并联审批一系列流程，最终在发证窗口实现“照、章、票”同发。市民“就近跑一次”，就能完成企业注册登记许可、印章刻制、社保登记、税务登记等业务办理，极大提高了企业开办便利度，压缩了企业开办时间，激发了市场主体的活力，为全方位支持促创业、稳就业提供了支撑。

与此同时，为切实为群众提供便利，市场监管部门还推出了“邮寄办”业务，工作人员可以将打印好的营业执照免费寄送，力争“不让群众跑腿”就能完成企业开办。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 贾敬献 文/图)