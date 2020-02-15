请注意，这项运输时间调整

洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，针对秋冬季气温降低、大气边界层下降、污染物不易扩散，特别是夜间PM10、PM2.5等污染物指数易升高的特点，根据有关要求，经专家组分析研判，将全市渣土车运输监管措施进行调整。

洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，针对秋冬季气温降低、大气边界层下降、污染物不易扩散，特别是夜间PM10、PM2.5等污染物指数易升高的特点，根据有关要求，经专家组分析研判，将全市渣土车运输监管措施进行调整。 洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，针对秋冬季气温降低、大气边界层下降、污染物不易扩散，特别是夜间PM10、PM2.5等污染物指数易升高的特点，根据有关要求，经专家组分析研判，将全市渣土车运输监管措施进行调整。 即日起至2021年3月31日，洛阳市渣土车运输时间调整每日白天9:00—17:00。 届时，洛阳市城管、公安部门将严格按照调整后的运输时间和“五固定”(固定车辆数量、固定运输时间、固定运输路线、固定商砼站、固定消纳场)原则办理准运证、通行证等相关手续并严格监管。 有关部门还将督促全市所有建设项目缴纳垃圾处理费，确保运行的渣土车全部纳入在线监管，对未缴纳垃圾处理费的渣土车不予办理准运证、通行证等相关手续。公安机关将严厉查处渣土运输车辆无牌无证、故意遮挡号牌、准驾不符、闯红灯、闯禁行、不按路线行驶等交通违法行为；严厉打击涉黑、涉恶以及垄断市场经营、暴力妨碍执法公务等违法犯罪行为。 与此同时，洛阳市还将加强对重点民生保障类工地的管理。公安机关对纳入民生保障类清单的企业和工地在重污染天预警期间，严格按照固定车辆数量、固定运输路线、严格排放标准的要求加强监管。（洛报融媒记者 李三旺）