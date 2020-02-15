洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市开展“社区小广告乱张贴专项治理月”行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-09 17:17

　　洛报融媒记者今日从洛阳市创建办获悉，即日起，洛阳市“社区小广告乱张贴专项治理月”行动进入全面清理、综合治理阶段，各级各部门将坚持疏堵结合、标本兼治等原则，根治“城市牛皮癣”。

　　洛阳市创建办相关负责人表示，此次“专项治理月”行动是在文明城市创建进入“以建促创、以改促创、以管促创、以提促创”新常态背景下实施的，旨在破解洛阳市城市管理难题，进一步提升城市精细化管理水平、基层治理能力、市民文明素养和城市文明程度。行动从本月初启动，利用1个月时间，实现社区现有“小广告乱张贴”现象全部清零，同时完成便民信息张贴栏的制作与安装，让所有便民服务信息全部进入张贴栏内，根治“城市牛皮癣”。

　　为此，“专项治理月”行动将严格落实属地管理职责，洛阳市各城市区要建立覆盖每一个小区、每一栋楼、每一个单元楼道的治理责任制，确保小区内小广告张贴得到及时清理或同色覆盖，违规新张贴小广告的清理时间不得超过24小时；在社区(小区)合适位置设置便民信息张贴栏，让所有便民服务信息进入张贴栏内，并购置电话追呼系统和清洗设备，加大技术治理力度，严防反弹。

　　9日至22日，是“专项治理月”行动的全面清理、综合治理阶段。洛阳市各城市区和市直相关部门要按照任务分工全面推进专项治理行动，坚持疏堵结合、教管并重、惩防并举、标本兼治的原则，强化部门协作、行业监管、源头管控、综合治理，以“城市清洁”行动、“清洁家园”行动等为载体，聚焦老旧小区、长期失管小区、破产企业小区、村改居小区等薄弱环节，形成声势浩大的专项治理热潮。

　　下一步，洛阳市创建办将督促各级各部门结合专项治理推进情况，健全常态长效机制，推动“抓形象促内涵”“抓具体促提升”“抓导向促落实”“抓机制促规范”等要求落到实处。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 南细鹏 王冠峰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】一路美景 风光无限——探访即...
  • 央视秋晚：夜以继日地默默付出只为尽...
  • 洛阳组团参加第三届中国国际进口博览会
  • 洛阳强化创新驱动 激发高质量发展新动能
  • 央媒观洛｜洛阳嵩县三合村的“沟岭川...
  • 洛阳今年已有19条“四好农村路”完工
  • 洛阳公积金提取业务可跨区域通办
  • 全市村（社区）“两委”换届工作领导...
  • 发生轻微剐蹭事故如何提高处理效率？...
  • 起重机厂西家属院今冬可按时供热
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    2020年洛阳市青少年篮...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    精彩热帖

    隋唐景色

    夜色弥漫

    立冬日随拍

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605