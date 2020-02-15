洛阳市开展“社区小广告乱张贴专项治理月”行动

洛报融媒记者今日从洛阳市创建办获悉，即日起，洛阳市“社区小广告乱张贴专项治理月”行动进入全面清理、综合治理阶段，各级各部门将坚持疏堵结合、标本兼治等原则，根治“城市牛皮癣”。

洛报融媒记者今日从洛阳市创建办获悉，即日起，洛阳市“社区小广告乱张贴专项治理月”行动进入全面清理、综合治理阶段，各级各部门将坚持疏堵结合、标本兼治等原则，根治“城市牛皮癣”。

洛阳市创建办相关负责人表示，此次“专项治理月”行动是在文明城市创建进入“以建促创、以改促创、以管促创、以提促创”新常态背景下实施的，旨在破解洛阳市城市管理难题，进一步提升城市精细化管理水平、基层治理能力、市民文明素养和城市文明程度。行动从本月初启动，利用1个月时间，实现社区现有“小广告乱张贴”现象全部清零，同时完成便民信息张贴栏的制作与安装，让所有便民服务信息全部进入张贴栏内，根治“城市牛皮癣”。

为此，“专项治理月”行动将严格落实属地管理职责，洛阳市各城市区要建立覆盖每一个小区、每一栋楼、每一个单元楼道的治理责任制，确保小区内小广告张贴得到及时清理或同色覆盖，违规新张贴小广告的清理时间不得超过24小时；在社区(小区)合适位置设置便民信息张贴栏，让所有便民服务信息进入张贴栏内，并购置电话追呼系统和清洗设备，加大技术治理力度，严防反弹。

9日至22日，是“专项治理月”行动的全面清理、综合治理阶段。洛阳市各城市区和市直相关部门要按照任务分工全面推进专项治理行动，坚持疏堵结合、教管并重、惩防并举、标本兼治的原则，强化部门协作、行业监管、源头管控、综合治理，以“城市清洁”行动、“清洁家园”行动等为载体，聚焦老旧小区、长期失管小区、破产企业小区、村改居小区等薄弱环节，形成声势浩大的专项治理热潮。

下一步，洛阳市创建办将督促各级各部门结合专项治理推进情况，健全常态长效机制，推动“抓形象促内涵”“抓具体促提升”“抓导向促落实”“抓机制促规范”等要求落到实处。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 南细鹏 王冠峰 文/图)