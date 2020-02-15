全力推动洛阳市“断卡”专项行动！市检察院与市公安局、市中级人民法院召开座谈会

为贯彻落实国务院联席办“断卡”专项行动部署，进一步统一检法部门执法思想、标准，全力推动洛阳市“断卡”专项行动有序纵深开展，日前，洛阳市人民检察院第四检察部在专职委员秦波军的带领下与洛阳市公安局、洛阳市中级人民法院及偃师市、孟津县、嵩县、涧西区、洛龙区公检法部门相关同志在偃师市公安局参加全市政法系统“断卡”行动座谈会。

为贯彻落实国务院联席办“断卡”专项行动部署，进一步统一检法部门执法思想、标准，全力推动洛阳市“断卡”专项行动有序纵深开展，日前，洛阳市人民检察院第四检察部在专职委员秦波军的带领下与洛阳市公安局、洛阳市中级人民法院及偃师市、孟津县、嵩县、涧西区、洛龙区公检法部门相关同志在偃师市公安局参加全市政法系统“断卡”行动座谈会。

会上，大家就全市开展的“断卡”专项行动中对依法打击违法违规开办、买卖涉诈银行卡、电话卡等违法犯罪活动适用的法律罪名以及在实际办理案件过程中遇到的瓶颈、疑难问题进行讨论，并形成了对办案实践有指导意义的会议纪要。

通过本次座谈会，全市公检法部门统一了执法理念，解决了实践中公检法对相关罪名法律适用认识不统一的问题，促进了公检法在“断卡”专项行动中的协调配合，形成了打击合力，确保了执法效果和社会效果的统一，对全市“断卡”专项行动顺利开展起到强有力的推动作用。