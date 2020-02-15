抓培训 固基础 促提升——市检察院组织召开公益诉讼检察和行政检察业务培训会

11月3日下午至11月4日上午，洛阳市人民检察院第八检察部联合第七检察部组织举办全市检察机关公益诉讼检察和行政检察业务培训会，各县(市)、区院分管公益诉讼检察和行政检察的副检察长、部门负责人、内勤及市检察院驻伊滨区检察室部分人员参加培训。

11月3日下午至11月4日上午，洛阳市人民检察院第八检察部联合第七检察部组织举办全市检察机关公益诉讼检察和行政检察业务培训会，各县(市)、区院分管公益诉讼检察和行政检察的副检察长、部门负责人、内勤及市检察院驻伊滨区检察室部分人员参加培训。

公益诉讼检察业务培训会在11月3日下午召开。首先，市检察院第八检察部主任王铁峰围绕河南省全面推行“河长+检察长”制改革方案等以及高检院、省院近期下发的重要文件内容，讲解了公益诉讼工作。接着，王铁峰通报了1至10月公益诉讼办案工作情况及下步工作重点。

市检察院党组成员、副检察长谢晓阳出席公益诉讼检察业务培训会，并从肯定取得成绩、分析现有问题、紧盯既定目标、提档升级工作四个方面为下一步工作理清思路、教会方法。谢晓阳要求大家要切实增强紧迫感和责任感，把思想和行动统一到党中央和上级决策部署上来，拉满弓、上满弦，以时不我待、只争朝夕的精神投入公益诉讼检察工作，推动全市公益诉讼检察工作再提升。

行政检察业务培训会在11月4日上午召开。首先，河南省检察院第七检察部员额检察官杨铮受邀以《行政生效裁判结果监督案件审查理论与实务》为题给参会人员进行授课。随后，市检察院第七检察部主任王嘹简要通报了1至10月行政检察业务工作情况，并就下步重点工作做了强调和指导。

市检察院党组成员、副检察长蔡三军出席会议。（通讯员 储涛）