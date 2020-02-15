全面从严治党——市检察院召开党组中心组学习（扩大）会议

11月6日下午，洛阳市检察院组织召开党组中心组理论学习(扩大)会议，专题传达学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，全省一体推进“三不”深化以案促改工作有关精神。市院领导班子成员、专职检委、县处级干部、中层正职、部门负责人参加会议。

11月6日下午，洛阳市检察院组织召开党组中心组理论学习(扩大)会议，专题传达学习习近平总书记关于全面从严治党重要论述，全省一体推进“三不”深化以案促改工作有关精神。市院领导班子成员、专职检委、县处级干部、中层正职、部门负责人参加会议。市院党组书记、检察长吴志军主持会议并强调，全市检察机关要增强以案促改政治自觉，持续营造学的氛围严的氛围干的氛围，推进以案促改工作制度化常态化开展；要落实全面从严治党主体责任，抓住“关键少数”，强化执纪监督问责，推动全面从严治党、全面从严治检向纵深发展；要坚定不移推动纪律作风建设，保持正风肃纪高压态势，让“严”的主基调长期坚持下去。

与会人员集中观看了《习近平谈治国理政》(第三卷)关于“一以贯之全面从严治党，强化对权力运行的制约和监督”重要论述视频和2部《镜鉴》警示教育片。

会上，市院党组副书记、副检察长柳立兴领学王国生书记在全省一体推进不敢腐不能腐不想腐深化以案促改工作会上的讲话精神。市院领导班子及4名部门负责人分别结合自身工作实际，进行研讨交流发言。

会议强调，要提升政治站位，切实增强全面从严治党的政治自觉、思想自觉、行动自觉。要始终坚持党对检察工作的绝对领导，落实全面从严治党责任，切实增强“两个维护”的政治自觉。要深入学习贯彻省委、省院深化以案促改工作会议精神，深刻认识一体推进“三不”、深化以案促改的重要意义，真正做到以政治标准审视检察业务工作，以业务工作成效检验政治自觉，推动全面从严治党向纵深发展，为检察工作高质量发展提供有力保障。

会议指出，要认清当前形势，扛稳抓牢全面从严治党主体责任。要增强危机意识，牢记教训就在眼前、风险就在身边，做到以案为鉴、警钟长鸣。要落实责任。分管领导、部门负责人要履行好“一岗双责”，坚持问题导向，认真对照检查。要严明纪律。严格执行重大敏感案事件报告制度，严格落实干警负面清单统计、考勤督查、讲评通报制度。要常抓不懈。围绕“抓管理、促提升”工作主线，抓好以案促改工作落实，发挥典型案件的警示教育作用，切实在全市检察机关推动形成全面从严治党、从严治检的思想自觉、行动自觉和法治自觉。

会议强调，要严格责任追究，始终保持“严”的主基调。要紧盯“关键少数”，突出工作重点，加大执纪监督问责力度，要严格落实《洛阳市政法系统纪律作风督查巡查实施办法》《司法责任追究条例》。领导班子成员、部门负责人要自觉接受监督，严格自我要求，坚持以身作则、树好标杆，履行好“一岗双责”。要全面落实政治建检，坚持素质强检，从严治检。要依章依规履行责任，要坚持常态化督查，要加强思想教育，强化队伍管理，确保干警思想不出差错，队伍建设不出问题。

会议要求，要结合工作实际，把全面从严治党落实到各项检察工作中。要强化制度执行力，把全面从严治党、上级决策部署落实到每一个案件办理和日常工作中。要突出抓好“四项制度”落实。要推动讲政治与抓业务有机融合，把讲政治落实到具体案件中，围绕服务中心大局，抓好各项工作落实。要抓党建促队建，严格落实党支部会、组织生活会、民主生活会和党日党课制度，积极开展党日主题活动，持续全面从严治检，积极营造风清气正的良好氛围。（通讯员 储涛）