“挂面女孩”曹君娴：助力精准扶贫 带动群众增收

曹君娴忙得很。作为河南科技大学法学院研究生一年级的学生，她不仅要忙学业，还要忙公司、扶贫、“芃麦计划”……她常说的一句话是：“真想把时间掰成两半用！”

曹君娴忙得很。作为河南科技大学法学院研究生一年级的学生，她不仅要忙学业，还要忙公司、扶贫、“芃麦计划”……她常说的一句话是：“真想把时间掰成两半用！”

6日傍晚，洛报融媒记者在河南科技大学见到曹君娴，她正往食品与生物工程学院的实验室运挂面。这个22岁的姑娘搬着两箱挂面上楼、坐电梯、跑过长廊……一连串动作熟练而麻利。实验室的桌上放着可以放进冷水煮的挂面，这是该学院的老师为助力她的“芃麦计划”而研制的新产品。

曹君娴是南阳人，本科和研究生就读于河南科技大学，这里是她的母校，也是她梦想腾飞的地方。曹君娴能吃苦，读本科时，她一边学习，一边经营着老家的一家面粉厂，是学校有名的“大忙人”。“我没有因为经营企业而耽误学业。”曹君娴说，她每天通过视频和工厂对接，每逢假期都要返回企业处理事务。为了不耽误功课，她课余时间泡在图书馆里，经常学习到很晚才返回宿舍休息。

她经营的企业以前只生产面粉，一次偶然的机会，老师给了她企业转型发展的“良方”。“学校在农业、食品等领域有着雄厚的科研实力，高校也都在力推校企产学研合作，推动科技成果转化。”她说，老师建议她调整企业战略方向，推动面粉加工厂向农产品深加工企业转型，并成立校企联合实验室，开发新产品，应用新技术。

曹君娴说干就干，并以企业为平台开展“芃麦计划”。“‘芃麦’一词出自《诗经》里的‘我行其野，芃芃其麦’，意思是‘我行走在田野上，看到麦苗生长得很茂盛’。”她说，该计划有一项重要内容，是助力精准扶贫，从小麦种植、深加工再到销售环节，带动群众增收。

读高中时，曹君娴就常跟随父母到乡村慰问贫困户。“看到他们拮据的生活，我很受触动，心想以后一定要帮他们改变生活。”“芃麦计划”给了曹君娴完成心愿的机会。她独自一人到田间地头反复考察，决定通过种植与收购两个方面推进农企合作，进行精准扶贫。

“有条件的贫困户可以种植小麦，我们与他们签订合同，进行统一收购。没条件的贫困户可以到企业承包的小麦种植基地打工，赚工钱。”曹君娴说，为了让贫困户更科学地种植小麦，保证收购小麦的质量，她邀请了食品与生物工程学院的老师亲自到田间地头为农民指导种植技巧，只要有空，她也到地里帮着农民查看小麦长势。

经过曹君娴的不懈努力，“芃麦计划”打出了名气，不仅拿下了第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛和2018年“创青春”全国大学生创业大赛的银奖，推出的“六味挂面”还成功申请专利，上市后成为“爆品”。目前，“芃麦计划”的扶贫项目提供了550个就业岗位，与930多户贫困户签订了收购协议……

今年夏天，曹君娴正在地里与农民交流，突然一个男人跑上前，握着她的手说：“闺女，谢谢你，不仅让我赚了钱，摘掉‘贫困帽’，还让我学到技术。”听到这句话，曹君娴很感动，她有信心把“芃麦计划”做大做强，帮助更多人增收致富。(洛报融媒记者 何奕儒)