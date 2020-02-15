洛阳开展“最美城市书房”等系列评选活动

洛报融媒记者今天从洛阳市文化广电和旅游局获悉，为大力传承弘扬河洛优秀传统文化，倡导“以文化城，以文育人”的文化新生活，进一步提升我市“河洛书苑”城市书房服务效能，即日起，洛阳市举办“最美城市书房”“最美书房管理员”“最美读者”“最美文化志愿者”评选活动，以树立全民阅读先进典型，发挥示范引领作用，引导全社会形成“多读书、读好书、善读书”的文明风尚，增色“古今辉映、诗和远方”的城市名片。

洛报融媒记者今天从洛阳市文化广电和旅游局获悉，为大力传承弘扬河洛优秀传统文化，倡导“以文化城，以文育人”的文化新生活，进一步提升我市“河洛书苑”城市书房服务效能，即日起，洛阳市举办“最美城市书房”“最美书房管理员”“最美读者”“最美文化志愿者”评选活动，以树立全民阅读先进典型，发挥示范引领作用，引导全社会形成“多读书、读好书、善读书”的文明风尚，增色“古今辉映、诗和远方”的城市名片。

评选范围

1、洛阳市所有“河洛书苑”城市书房及书房管理员均可推荐参与“最美城市书房”“最美书房管理员”评选活动。

2、凡在洛阳市生活、工作和学习，不限年龄、职业，符合选评标准，均可推荐参与“最美读者”“最美文化志愿者”(含城市书房志愿监督管理员)的评选活动。

评选标准

(一)最美城市书房标准

1、严格按照公示时间开放，每天开放时间达到12小时以上。

2、图书报刊资源丰富，图书借阅量每季度达到5000册次以上，读者满意度高。

3、接待读者数量每年超过20000人次。

4、管理人员固定，且接受过正式业务培训，无读者投诉现象发生。

5、环境优美，秩序良好，服务规范，标识明显。

6、便民措施到位，服务项目齐全。

7、定期开展阅读推广活动，社会效益明显。

8、注重媒体宣传报道，不断提升城市书房影响力。

(二)最美书房管理员标准

1、对待工作认真严谨，接待读者礼貌热情。

2、仪表整洁，行为举止文明得体。

3、业务熟练，面对读者的提问咨询，能正确理解并耐心解答。

4、关注和理解读者的个性化需求，并能提供帮助。

5、对待读者提出的合理化建议和善意批评，能及时作出回应并积极改进工作。

6、能够独立策划阅读推广活动，善于组织开展读者活动。

7、无读者投诉现象发生，读者满意度较高。

(三)最美读者标准

1、学习践行社会主义核心价值观，积极主动弘扬中华优秀传统文化，传播社会正能量。

2、热爱阅读，有良好的阅读习惯；个人有一定数量的藏书，内容健康，积极向上；每周阅读时间不少于7小时，年均阅读量30本以上。

3、具有撰写读书笔记、心得体会、书评等习惯，能学以致用，有一定的阅读成效，有作品发表或获奖者优先考虑。

4、积极参加各种形式的读书公益活动，乐于分享好书和传递阅读理念，引领阅读风尚，能感染、影响和带动身边群众阅读，在邻里、社区、村镇、单位等具有一定的知名度和影响力。

(四)最美文化志愿者标准

1、遵纪守法，热爱公益事业，有志愿奉献精神。

2、服从安排，能认真履行志愿服务岗位职责。

3、工作耐心细致，态度积极端正，有强烈的责任心。

4、志愿服务全年累计时长达到100小时以上、或服务次数达到40次以上者。

5、有组织各类与阅读有关的分享会、读书会等活动，受众面广，社会反响良好，有较高的知名度和影响力，在倡导全民阅读方面有显著成绩者优先考虑。

推荐评选流程

(一)推荐时间：2020年11月9日—11月15日

1、本次评选活动采用先由各县区图书馆推荐，再由市图书馆微信平台公开投票，最终结果以票数累计排名产生。

2、各县区图书馆推荐办法：凡辖区内有10个以下城市书房的，4个项目各推荐1—2个；辖区内有10-20个城市书房的，各推荐2-3个；辖区内有20个以上城市书房的，各推荐3-4个。分别下载推荐表进行申报，并附相关图片说明(文字800字以内)。上传3张以上相片，其中包含一张大一寸正面免冠证件照，两张为书房工作照、读书生活照或文化志愿服务工作照，格式为jpg，邮件名称注明“‘最美书房’‘最美管理员’‘最美读者’或‘最美文化志愿者’推荐材料”。

3、推荐材料电子版(pdf格式)请发至邮箱：ltfdb001@163.com。

(二)初选公示：2020年11月16日—11月20日

按2：1比例选出候选人名单，通过洛阳旅游和洛阳市图书馆微信公众号进行公示。

(三)公众投票：2020年11月21日—11月30日

公布初评的20名“最美城市书房”“最美书房管理员”“最美读者”“最美文化志愿者”候选名单，在洛阳旅游和洛阳市图书馆微信公众号上接受公众投票。

(四)最终评审：2020年12月1日—12月5日

按照票数得分排名评选出10名“最美城市书房”、10名“最美书房管理员”、10名“最美读者”、10名“最美文化志愿者”，提名奖各10名。并公示最终获奖名单，接受广大读者评议监督。

(五)表彰奖励：2020年12月中下旬

召开洛阳市全民阅读典型表彰大会，为当选的最美城市书房、最美书房管理员、最美读者、最美文化志愿者颁奖。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 李俊杰 文/图）