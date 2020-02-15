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今年以来，汝阳县电商销售额超过2.4亿元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-09 14:19

　　今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会汝阳县专场举行，重点介绍汝阳县脱贫攻坚工作情况和特色亮点。

　　“何以解忧，唯有杜康”，提到汝阳，人们想到最多的就是“杜康”。汝阳是中国秫酒发源地，享有“中国杜康文化之乡”的美誉。

　　然而，汝阳也是国家级贫困县，属国家集中连片特困区秦巴山片区，共有78个贫困村，建档立卡贫困户13668户53859人。近年，汝阳县委、县政府坚持以脱贫攻坚统揽全县经济社会发展，坚持精准方略，推动脱贫攻坚取得决定性进展。

　　截至2019年底，该县累计完成11528户48818名建档立卡贫困群众脱贫，74个贫困村整村出列，贫困发生率由2014年的12.7%下降至1.18%，于2020年初顺利通过省级脱贫验收，如期实现脱贫摘帽。剩余的4个贫困村，目前已全部达到脱贫标准。

　　汝阳县累计投资12.4亿元实施608个扶贫产业项目，培育农业龙头企业33个，创办农民专业合作社和家庭农场新型经营主体552家。该县支持因地制宜发展食用菌、光伏、服装加工、来料加工、生态旅游、特色种养殖六大扶贫产业，形成“一乡一产业、一村一特色”产业发展格局。通过扎实开展消费扶贫，采取深化定点采购、电商扶贫和扶贫产品“五进”等方式，推动扶贫产品热销、贫困群众增收。通过县领导直播带货、培育村播达人等形式，引导网上直销农产品3.6亿元，叫响“山水汝阳”公共品牌，荣获省电商扶贫先进县、省淘宝直播“村播试点县”等荣誉。今年以来，全县电商销售额超过2.4亿元，受益贫困群众超万人。

　　在教育扶贫方面，该县投资7.5亿元，新开工建设高中、职教中心各1所，落实义务教育阶段“两免一补”等各类教育资助政策，累计发放资助资金6800余万元，惠及困难学生11万余人次，其中建档立卡贫困家庭学生7.9万余人次，开展精准控辍保学，适龄学生入学率达到100%。

　　在健康扶贫方面，全县207个行政村卫生室全部完成标准化提升改造，配备合格村医557人，基本药物配置达到200种以上；全县贫困人口基本医保参保率、政策执行率、大病集中救治率、家庭医生签约服务率100%，合规医疗费用平均报销比例稳定在90%左右，30种大病救治率100%，实现省市县优质诊疗服务覆盖全部乡村，“先诊疗后付费”一站式结算全面落实，大幅降低诊疗负担，为群众节省费用1950万元，被确定为全国唯一一个“互联网+健康扶贫”试点县。

　　在住房保障方面，该县累计投资1.1亿元，精准规范实施危房改造9271户，其中建档立卡贫困户3755户，有效实现危房“动态清零”。累计投资3.6亿元，建设集中搬迁安置点42个，搬迁贫困人口1713户6944人，同步做好基础设施和公共服务配套，积极改善居住环境，被评为河南省易地扶贫搬迁成效明显县。

　　此外，该县大力实施交通路网提升，荣获河南省四好农村路、河南省城乡道路客运一体化发展、河南省万村通客车提质工程示范县荣誉称号。(洛报融媒记者 智慧 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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