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今年洛阳金融机构小额信贷新增3.8亿元 惠及2.2万贫困户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-09 11:32

　　今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”金融扶贫专场新闻发布会召开，详细介绍了洛阳市金融扶贫工作成效。

　　会议透露，截至10月末，全市历年累计投放扶贫小额信贷20亿元，其中今年新增3.8亿元，惠及贫困户2.2万户，增户贷率达到18.09%；精准扶贫企业贷款业务落地112笔5.47亿元，带动贫困户1.1万户，带贫率达到9.23%。

　　扶贫再贷款是人民银行为助力脱贫攻坚，引导贫困地区法人金融机构扩大涉农贷款投放专设的一项数量型货币政策工具，在降低贫困地区融资成本、提高惠农扶贫政策效果等方面起着关键作用。近年来，人民银行洛阳市中心支行强化扶贫再贷款“龙头”作用，3年多来累计向人民银行总行争取扶贫再贷款额度87.4亿元。今年面对疫情挑战，我市不断加大扶贫再贷款支持力度，截至目前，全市金融扶贫再贷款支持了全市10家农商银行和村镇银行，金额共计22.1亿元，覆盖全市所有贫困县域，位居全省第一。

　　市金融工作局相关负责人介绍，下一步，我市将持续扩大金融扶贫政策覆盖面，积极引导各金融机构继续向贫困地区加大金融资金、人才的投入，确保扶贫小额信贷存量稳定，投放总量持续增加，切实做到“应贷尽贷”“应贷快贷”。进一步延长受疫情影响还款困难的贫困户扶贫小额信贷还款期限，对符合续贷、展期条件的，督促金融机构做到“应续尽续”“应展尽展”；对受疫情影响严重、到期还款困难的带贫企业，不盲目抽贷、断贷、压贷。做好脱贫攻坚与乡村振兴工作的有效衔接，大力发展普惠金融，加强对脱贫不稳定户和边缘户的金融支持，持续巩固脱贫成果，为大力推动乡村振兴打下坚实基础。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李迎涛 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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