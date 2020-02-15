2020年洛阳市青少年乒乓球比赛圆满举行

11月7日、8日，经过紧张有序的组织和严密的疫情防控措施，2020年洛阳市青少年乒乓球比赛在新区体育馆副馆圆满举行。来自各县(市)、区的18支代表队、200余名运动员和教练员参加了此次盛会。

11月7日、8日，经过紧张有序的组织和严密的疫情防控措施，2020年洛阳市青少年乒乓球比赛在新区体育馆副馆圆满举行。来自各县(市)、区的18支代表队、200余名运动员和教练员参加了此次盛会。

两天的比赛充分体现了青少年比赛的特点：朝气蓬勃，生龙活虎，呐喊声不断，整个赛场热闹非凡。最小的选手才6岁，却初生牛犊不怕虎，打得有板有眼；经验丰富的“老队员”，敢打敢拼，颇有章法。大家团队意识强，队友获胜，互相击掌欢呼；队友失利，则鼓励安慰，共同为团队荣誉而战。

本次比赛分单打和团体两大项，每个大项按照年龄段和性别分为男子、女子少年组，男子、女子儿童甲组，男子、女子儿童乙组和男子、女子儿童丙组，这些组别的年龄设置均与河南省青少年乒乓球比赛年龄设置一致，是明年洛阳市第十四届运动会和2022年在洛阳举行的河南省第十四届运动会大赛前的一次练兵。

经过两天297场比赛的激烈争夺，孙世涛、王心语、张涵予、李韦依、王启轩、刘梓缘、周雨泽、贺嘉润分别摘得各个组别的单打冠军；东升二中获得少年组混合团体、男子甲组团体双料冠军，东升二小摘得女子甲组团体、男子乙组团体桂冠，青岛路小学获得女子乙组团体冠军。(焦小娟)