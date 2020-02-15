抗击疫情：徒手拔的5万公斤大葱饱含着农民兄弟的家国情

今年1月26日，农历正月初二，全国上下万众一心战“疫”时刻，我们全体采编人员也返岗工作。

昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

“在我的节日里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

今年1月26日，农历正月初二，全国上下万众一心战“疫”时刻，我们全体采编人员也返岗工作。

1月27日上午，我忙完手头的工作，习惯性地翻看微博时看到一条求助信息：嵩县闫庄镇竹园沟村村民想给武汉市民捐5万公斤大葱，多方尝试始终找不到接收单位，请热心人帮忙转发扩散。

我根据微博上的联系电话，跟竹园沟村党支部书记朱德林取得联系。“全国上下都在抗疫，我们农民没啥大能耐，想把大葱当生活物资捐给武汉，也算一点儿心意，让武汉人民知道，大家都在帮他们打‘保卫战’，可找不到接收单位，你说这可咋办？”在电话那头，朱德林百感交集地说，这是全村人的心愿。

那一刻，我被竹园沟村村民质朴的心愿所打动。在疫情面前，有很多普通人都像这群可爱的农民兄弟一样，“去不了武汉，咱在家门口得想着咋能出点儿力！”

我和朱德林商量后分头行动：他向当地上级相关部门汇报此事，我查询武汉相关部门对外公布的联系电话，逐一联系反映。很快，我们与武汉当地多个部门取得联系，对方表达谢意后，委婉地解释：“眼下，医疗器械、药品、口罩、防护服等抗疫物资是急需品，我们不敢保证你们捐赠的大葱能顺利进入武汉。何况你们现在来武汉，要冒很大风险。”

“这是全村人的心意，你们当地有吃春卷的习俗，我们想让武汉老乡用咱的大葱做春卷吃，你们只管接受捐赠，风险我们自己承担。”朱德林的一再坚持，打动了武汉市商务局一名工作人员，对方表示会尽快向领导汇报。

2月1日下午，喜讯传来，朱德林跟武汉市商务局相关负责人取得联系，双方确认了具体捐赠流程。嵩县疫情防控指挥部、嵩县农业农村局、嵩县交通运输局、闫庄镇政府等得知情况后迅速开辟绿色通道，检验人员上门对大葱进行检验，交通管理部门特事特办快速办理车辆通行证，还送来了防护服、消毒用品及食物等。

2020年2月6日《洛阳晚报》相关报道版面截图

村民们连日在地里徒手拔葱，又将5万公斤大葱打包装车，朱德林一行4人连夜出发，4日上午，挂着“洛阳人民和武汉人民心连心”等红色横幅的大货车抵达武汉市城区一高速站口。

此后，这件事被更多媒体知晓并广泛宣传，嵩县的这个偏远的村子也引发全国关注，更多人知道了“嵩县竹园沟村村民徒手拔5万公斤大葱”……

虽然抗击新冠肺炎疫情的“大考”还在继续，但我们打赢这场战役的信心始终都在。

新冠肺炎疫情发生后，全国上下众志成城抗击疫情，洛阳也迅速进入战“疫”状态，我们采编人员立马行动起来，在春节假期没有结束时就回到工作岗位上，通过官微、官博等新媒体平台传播权威声音，并于2月1日、2日创新推出数字版特刊，从2月3日起克服困难，全面恢复纸质报纸出版。在抗疫一线，我们记录下医务工作者舍小家为大家、坚持奋战的身影，见证了社区工作人员、热心居民、志愿者坚守岗位、为大家守护平安的奉献精神……(记者 郭学锋)