洛阳警方抓获两名命案逃犯

近日，汝阳县“1998.5.18”命案两名犯罪嫌疑人落网。7日，两名犯罪嫌疑人被押解回洛，汝阳警方举行仪式，欢迎抓捕组凯旋。

近日，汝阳县“1998.5.18”命案两名犯罪嫌疑人落网。7日，两名犯罪嫌疑人被押解回洛，汝阳警方举行仪式，欢迎抓捕组凯旋。

1998年5月18日21时许，因琐事发生矛盾后，汝阳县城关镇居民柳某卫、柳某涛兄弟伙同李某峰，分别持刀、棍等物，对该县一工厂职工李某团实施报复，致使李某团重伤经抢救无效死亡。随后，3名犯罪嫌疑人潜逃。

22年来，办案人员进行了不间断侦查。2020年，汝阳警方再次开展命案积案攻坚，在市公安局刑侦支队大力支持下，重新梳理案情，经过大量侦查工作，发现犯罪嫌疑人柳某涛在江西省，并锁定了其具体藏匿地址。

11月3日，汝阳县公安局抽调精干警力组成抓捕组，奔赴江西开展侦查、抓捕。调查中，抓捕组通过柳某涛发现了柳某卫的线索。经过34小时连续奋战，抓捕民警一举将命案逃犯柳某涛、柳某卫二人抓获。

目前，柳某涛、柳某卫已被刑事拘留，对逃犯李某峰的抓捕工作正在有序进行。

副市长、市公安局局长李保兴参加欢迎仪式。（记者 申利超 通讯员 席林燕南 程昊）