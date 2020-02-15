王琰君到嵩县饭坡镇青山村调研督导脱贫攻坚工作

7日，市委常委、常务副市长王琰君到联系分包的嵩县饭坡镇青山村，就脱贫攻坚工作进行调研督导。 7日，市委常委、常务副市长王琰君到联系分包的嵩县饭坡镇青山村，就脱贫攻坚工作进行调研督导。 王琰君听取了青山村脱贫攻坚整体情况汇报，实地查看该村桑蚕、烟叶等扶贫产业发展情况，并来到脱贫户葛建立家中，详细了解其家庭成员状况、收入情况等，鼓励他们要坚定信心，充分运用好当前党和政府的好政策，早日走上致富路。 王琰君强调，镇村两级干部和驻村帮扶人员要深入贯彻落实党的十九届五中全会和全市重点工作推进会精神，继续发扬攻坚克难、善作善成的精神，加大工作力度，确保脱贫攻坚决战决胜。要把培育产业作为推动脱贫攻坚的根本出路，结合青山村地理特点，精准谋划项目，加大土地流转力度，因地制宜发展桑树、烟叶等特色种植和桑蚕养殖，壮大村级集体经济，持续增加贫困群众收入。要做足特色产业文章，以“一村一品”为抓手，延长桑蚕产业链条，提高农产品附加值，实现标准化、基地化、规模化、产业化，拓宽乡亲们的致富路。要巩固脱贫、防止返贫，加强产业扶贫项目规划，引导和推动更多产业项目落户贫困地区，确保彻底打赢脱贫攻坚战，同步实现全面小康和促进乡村振兴。（记者 李迎博）