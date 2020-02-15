洛阳首批援鄂医疗队驰援武汉、驻洛部队战士跳黄河救人不留名、老人“碰瓷”帮民警救下轻生女孩……今年以来，洛阳发生了许多暖心故事，这些善行义举被记者用心记录，有的被《人民日报》、新华社、央视等中央媒体“点名”关注，有的获得了全国网友的点赞，让“洛阳好人”名片越擦越亮。今天，我们讲讲这些新闻背后的故事。

洛阳首批援鄂医疗队驰援武汉、驻洛部队战士跳黄河救人不留名、老人“碰瓷”帮民警救下轻生女孩……今年以来，洛阳发生了许多暖心故事，这些善行义举被记者用心记录，有的被《人民日报》、新华社、央视等中央媒体“点名”关注，有的获得了全国网友的点赞，让“洛阳好人”名片越擦越亮。今天，我们讲讲这些新闻背后的故事。

致敬：抗击疫情一线有咱白衣天使

●新闻回顾

新冠肺炎疫情发生后，武汉告急。今年2月2日，洛阳首批援鄂医疗队驰援武汉，抵达后连夜进入隔离病区投入战斗。

●记者讲述

“先遣队”要承担哪些救治任务？2月4日晚，我尝试联系这支医疗队，得知队员们正在紧张工作。为尽量减小对他们的干扰，2月5日中午，我才联系上来自河科大二附院重症医学科的医生张煜。当天下午，我写下《洛阳援鄂医疗队从武汉传来消息》，通过晚报和洛阳网官微、掌上洛阳等平台推送。“加油，平安归来”“致敬，白衣天使”……网友们的评论如潮水般涌来。

在抗击疫情关键时期，我们记录了许多“逆行者”的故事。1月24日，河科大二附院护士赵洋洋为方便穿防护服护理患者，和身边的女医护人员一起剪去长发。我的同事把赵洋洋的剪发视频通过洛阳网抖音号推出，题目为《抗击疫情，女护士剪去及腰长发，穿着尿不湿进病房》，短短一天，视频播放量超2亿次，近30万人次评论，两次排名抖音“今日最热视频”全国第一。

暖心：一位做好事不留名一位知恩图报

●新闻回顾

今年6月6日，《洛阳晚报》上的一则新闻感动了很多人：孟津一名青年在黄河边连人带车落水，危急时刻，被好心人救起。事后，救人者不留姓名离开。被救青年用5个月找到了救命恩人。

●记者讲述

6月5日傍晚，我在微信朋友圈里看到一段视频，视频旁白是“年轻战士寒冬跳黄河救人，被救者寻找5个月当面致谢”。我联系发视频的微信好友得知，被救者是孟津人王朝立，救人者是驻洛部队战士周兆乾。

在我采访过程中，周兆乾多次说：“这是我的本能反应，不觉得是啥值得声张的事。”王朝立却说：“无论如何我都要找到他，要感谢他，还要让我的家人记住恩人。”

这个故事经《洛阳晚报》独家报道，很快引发社会关注，抖音号“洛视频”编发的视频24小时播放量超过1000万次。随后，《人民日报》和新华社官微、央视等中央媒体先后转发了晚报的报道。周兆乾被晚报联合阿里巴巴“天天正能量”授予天天正能量特别奖。

点赞：放学路上救人4名女生受表扬

●新闻回顾

今年6月15日，晚报以《两辆摩托车相撞人受伤，4名初中女生抬车救人》为题，报道了伊川县4名女初中生在放学路上救人的事。4名学生见义勇为，受到亲友和学校的表扬。

●记者讲述

我在微信朋友圈里看到这件事后，当即联系当事人、学生家长和学校负责人，多视角还原事情经过，并将学生救人的画面剪辑后在“洛视频”抖音号上推出，引来1038万人次的点击量、45万人次的点赞量。此事还被《人民日报》微信公众号关注转发。

从事新闻工作几年来，我采写过不少正能量新闻，每次听当事人讲述事情经过，就会对他们心生敬意，这也激励着我挖掘报道更多好故事。

机智：老人“碰瓷”救人全网阅读量超5亿

●新闻回顾

今年8月9日凌晨，一名年轻姑娘在牡丹桥上要轻生，民警到场救援却无法接近，在桥上钓鱼的张惠祥老人“碰瓷”这名姑娘，给民警争取到救援机会。

●记者讲述

8月12日，我得知此事。救人民警在接受采访时说：“如果不是那个大爷，救援不可能这么顺利，大爷太机智了，佩服！”当天中午，我跟张惠祥老人见面并对他进行了采访。

8月13日，晚报官微推送文章《洛阳63岁大爷“碰瓷”年轻姑娘！民警竟称赞：佩服！》。14日，晚报刊发报道《民警赞大爷机智大爷夸民警机灵》。

18日、19日，《人民日报》、新华社、央视新闻等国家级媒体的官微以《老人深夜“碰瓷”年轻女孩，民警却为他点赞》《白发大爷“碰瓷”年轻女孩，民警却公开点赞》等为标题，纷纷转载晚报报道。经统计，该新闻全网阅读量超过5亿人次。

创新：央视《今日说法》点赞栾川警方

●新闻回顾

今年2月，栾川县有群众遭遇电信诈骗，栾川县冷水派出所所长通过微信“隔空喊话”嫌犯，为群众追回27800元被骗资金。栾川县城关派出所所长通过电话、微信给嫌犯讲法说理，成功追回40余万元群众被骗资金。

●记者讲述

今年2月，我得知了栾川县两名派出所所长的事，及时跟进采访，以《栾川这名派出所所长发的短信真霸气为受害者成功追回2万多元》《“线上”智斗近10个小时派出所所长从泰国追回40多万元》为题进行报道，报道在《洛阳晚报》上刊发。

今年9月，这两起案件被央视《今日说法》关注，主持人李晓东这样点赞洛阳栾川警方：“能用这样最简单、最便捷、最有效的办法为被害人追回经济损失，确实让人感到有些意外……”（记者 牛鹏远 郭学锋 魏巍 王博东 郭飞飞）