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全市易地扶贫搬迁、金融扶贫及扶贫资金使用监管工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-09 08:36

　　7日，我市在嵩县召开全市易地扶贫搬迁、金融扶贫及扶贫资金使用监管工作推进会，贯彻落实全市重点工作推进会精神，总结全市易地扶贫搬迁、金融扶贫及扶贫资金使用监管工作开展情况，安排下一步工作。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。王琰君强调，今年是决胜全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，各级各有关部门要提升政治站位、压实责任，以全面总攻的态势，扎实做好易地扶贫搬迁、金融扶贫及扶贫资金使用监管等各项工作，确保我市脱贫攻坚工作走在全省前列，以上三项工作排名全省前两位。要聚焦问题，补齐短板弱项，全面梳理目前存在的问题，确保11月10日前整改到位。市发改委、相关县要加大对易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口后续扶持力度，有效提升搬迁群众的获得感、幸福感、安全感；市财政局、相关县要加快扶贫项目实施，保证财政专项扶贫资金安全高效使用、项目充分发挥效益；市金融工作局、相关金融机构要加大扶贫小额信贷和精准扶贫企业贷款工作力度，让更多的贫困群众实现就业和创业。要强化举措，明确路径，各级各部门主要负责同志要靠前指挥、亲力亲为，确保易地扶贫搬迁、金融扶贫及扶贫资金使用监管各项工作精准落实、落细、落到位，坚决打赢收官战。

　　市人大常委会副主任徐新参加会议。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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