市社科界深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神

近日，市委宣传部、市社科联组织召开洛阳市社科界学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神研讨会。
近日，市委宣传部、市社科联组织召开洛阳市社科界学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神研讨会。
研讨会现场，来自河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等高校和市委党校、市社科院等单位的10余位专家学者齐聚一堂，围绕全会精神展开热烈讨论。
大家一致认为，党的十九届五中全会是在我国将进入新发展阶段、实现中华民族伟大复兴的关键时期召开的一次具有全局性、历史性意义的重要会议。市社科界要把全会提出的新思想、新观点、新论断、新举措与洛阳实际结合起来，努力做好学习、结合、转化三篇大文章，在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中贡献社科理论力量。（记者 智慧 通讯员 卫梦婉）
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