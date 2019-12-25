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汇聚正能量：众人不懈努力 终让罕见病患儿圆梦“奔跑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:53

　　昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

　　在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

　　“在我的节日里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋 晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的 光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

　　时近年底，我每每想起去年12月对我市那群DMD罕见病患儿母亲的采访，一些对话音犹在耳。

　　去年12月19日晚，我接到31岁的李峻来电，那时距新年元旦长跑赛还有12天。她说：“我是一名DMD患儿家长代表，想组织几名罕见病患儿参加元旦马拉松赛，让更多人认识DMD罕见病群体，你们能帮我们吗？”

　　至今，我仍难忘那次对李峻持续到深夜的采访，我成了她的倾听者，她近乎发泄地讲述了几年来的痛苦经历，满脸的泪水好像越擦越多，4岁的儿子扶着桌子、踮着脚尖，拿着一包纸巾在旁边，安静地望着妈妈。

罕见病患儿圆梦马拉松

　　“我想带孩子出去跑、出去疯，让他和别的孩子一样撒欢！”“与其痛苦等待治疗药物的出现，我们不如把他们不可能实现的奔跑变成可能！”“我不想孩子就这样坐以待毙，只要有条件，我就要让他尽可能体验到更多快乐！”……她语气坚决，满眼希冀。

　　最终，经过我们多方联系、持续报道、向社会发出爱心倡议，2020年的元旦,这些患儿在爱心市民助跑下，在专属赛道上完成了一场百米马拉松赛。

　　爱心在向“超级妈妈”汇聚时，我作为参与者也数次感动落泪。我对职业生涯能完成这样一次采访而感自豪，也从这些“超级妈妈”身上看到，在人生巨变中人性的坚忍，我也从中汲取到可贵的养分。

　　作为洛报人，我和同事们将继续怀着责任担当，为那一束束向我们投来的期冀目光，去帮他们奔走、筑梦，用行动去完成更多像“洛报阳光助学活动”“卖瓜季助农联盟”“帮抗战老兵寻亲”“全城寻人工耳蜗，爱心筹款帮孩子重回有声世界”等活动……

　　这些年来，《洛阳晚报》全体采编人员始终践行“主流责任贴心实用”的办报宗旨，举办“洛报阳光助学活动”“卖瓜季助农联盟”“帮抗战老兵寻亲”等一系列公益活动，帮助更多需要帮助的人，也希望感染更多人加入公益行列，以我们的实际行动践行洛阳本土最具影响力媒体的责任与担当。(记者 王博东 文/图)

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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