洛阳面向困难高校毕业生提供100个公益性岗位

记者昨日从市人力资源和社会保障局获悉，为促进困难高校毕业生就业，搭建供需双方对接平台，我市将面向困难高校毕业生提供100个公益性岗位。

记者昨日从市人力资源和社会保障局获悉，为促进困难高校毕业生就业，搭建供需双方对接平台，我市将面向困难高校毕业生提供100个公益性岗位。(>>>2020年市直单位困难高校毕业生公益性岗位招聘公告)

这些岗位均为文印、收发及工勤辅助岗位，符合条件的高校毕业生无须笔试，电话报名预约，可直接参加用人单位的面试。

本次公益性岗位的安置对象为拥有洛阳市户籍(居住证)的毕业两年内困难高校毕业生。有意参加招聘的困难高校毕业生，可登录洛阳市人力资源和社会保障局官网、洛阳人才网、洛阳就业网查看2020年市直单位困难高校毕业生公益性岗位招聘公告及招聘计划。

为避免人员聚集，本次招聘采取电话报名预约、用人单位面试确定的方式进行。报名(面试)时间为2020年11月11日至13日，有意参加招聘的人员可自行与用人单位联系，在约定时间内前往参加面试。(记者 李迎博 通讯员 李帆 张勇)