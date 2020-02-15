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洛阳面向困难高校毕业生提供100个公益性岗位

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-09 08:40

　　记者昨日从市人力资源和社会保障局获悉，为促进困难高校毕业生就业，搭建供需双方对接平台，我市将面向困难高校毕业生提供100个公益性岗位。(>>>2020年市直单位困难高校毕业生公益性岗位招聘公告)

　　这些岗位均为文印、收发及工勤辅助岗位，符合条件的高校毕业生无须笔试，电话报名预约，可直接参加用人单位的面试。

　　本次公益性岗位的安置对象为拥有洛阳市户籍(居住证)的毕业两年内困难高校毕业生。有意参加招聘的困难高校毕业生，可登录洛阳市人力资源和社会保障局官网洛阳人才网洛阳就业网查看2020年市直单位困难高校毕业生公益性岗位招聘公告及招聘计划。

　　为避免人员聚集，本次招聘采取电话报名预约、用人单位面试确定的方式进行。报名(面试)时间为2020年11月11日至13日，有意参加招聘的人员可自行与用人单位联系，在约定时间内前往参加面试。(记者 李迎博 通讯员 李帆 张勇)
[ 责任编辑：崔利利]
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