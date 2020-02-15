洛阳公积金提取业务可跨区域通办

近日，记者从市住房公积金管理中心获悉，我市公积金提取业务可跨区域通办。在我市行政区域内的缴存职工，可就近到任一住房公积金服务窗口办理提取业务。

近日，记者从市住房公积金管理中心获悉，我市公积金提取业务可跨区域通办。在我市行政区域内的缴存职工，可就近到任一住房公积金服务窗口办理提取业务。

市住房公积金管理中心相关负责人说，此前，如果职工选择到服务窗口提取公积金，只能在缴存地办理。举例来说，在洛宁县缴存公积金的职工，如果想通过服务窗口提取公积金，就只能在洛宁县办理。新政实施后，职工办理公积金提取业务将不再受缴存区域限制，业务办理将更加方便。提取通办业务涵盖购房提取、偿还购房贷款本息提取、退休提取等。

如果您在公积金业务办理过程中有任何疑问，除通过服务窗口外，还可拨打12329热线电话进行咨询，或关注“洛阳市住房公积金管理中心”微信公众号在网上咨询。（记者 郭飞飞 通讯员 王珂）