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脱贫攻坚：为了乡亲们的期盼 就要不屈不挠地“折腾”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:53

　　昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

　　在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

　　“在我的节日 里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋 晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的 光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

晚报脱贫攻坚报道截图

　　5日，当我电话联系44岁的伊川县鸦岭镇党委书记梁智宇时，他正跟当地一名红薯育苗基地负责人，在田间地头商谈来年红薯育苗的事情。

　　去年8月10日上午，我路过太康路与金城寨街交叉口，看到超市门口有一排帐篷，帐篷前聚集了不少人。原来是伊川县鸦岭镇党委书记、镇长、驻村第一书记一行十几人组织乡亲们来市区摆摊推销“岭上硒薯”、花椒等当地特产。当时天很热，一位T恤湿透的中年男子一手拿红薯，投入地向市民介绍，一手不停地擦脸上的汗，他就是梁智宇。2012年，他到鸦岭镇工作，2016年成该镇党委书记。我觉得“村镇干部组团进城摆摊卖货”比较新鲜，便采访此事。

　　鸦岭镇地处丘陵山地，当地农民祖祖辈辈种红薯。梁智宇上任之初，组织班子成员、各村负责人、群众代表多次外出考察，最终根据群众意愿，带领乡亲们找到了种植“岭上硒薯”这条路。

　　为打响“岭上硒薯”品牌，让乡亲们种得好、卖得好，这几年来，梁智宇没少“折腾”。我通过他的微信朋友圈看到，在当地政府部门支持下，他们“折腾”出来的成果：目前，通过电商平台渠道已销售100万公斤，这几天，他们以每天一万公斤左右供货量给拼多多供货；跟省内外一些大型商超、农贸批发市场等签订一份份购销意向协议。

　　在这脱贫攻坚收官之年，我市6个贫困县全部摘帽，719个贫困村出列，47.4万贫困人口脱贫，贫困发生率由2013年年底的9.1%下降到2019年年底的0.5%，全市选派驻村第一书记1429人、驻村干部4960人、“一对一”帮扶责任人3.1万人……

　　我们也在一次次脱贫攻坚的采访中，看到了一位位类似梁智宇这样的乡镇干部、驻村第一书记，为了乡亲们的期盼，他们身上有一股不屈不挠的“折腾劲儿”，也把乡亲们的大事小情看在眼里、记在心上。

　　党的十八大以来，记者深入基层，去脱贫攻坚一线驻村体验。团结带领广大群众撸起袖子加油干的驻村第一书记、带动贫困群众增加收入的致富带头人等，都给人留下了深刻印象。扶贫的艰辛、脱贫的喜悦，贫困群众树立起摆脱困境的斗志和智慧，都令人动容。这些来自身边人、身边事的报道，都是我市打好脱贫攻坚战的生动实践。(记者 魏巍)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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