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起重机厂西家属院今冬可按时供热
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:35

　　今冬供热季日益临近，近期洛阳热力有限公司(简称洛阳热力)用户的咨询多了起来。“我已经缴过费了，何时可以领取发票？”“小区供热方案是按暖气片设计的，用户在装修时可以更改为地暖吗？”针对咨询较为集中的问题，记者进行了采访。

　　●我家是洛阳热力直供小区，我已经缴过费，何时可以领取发票？具体如何办理？

　　答：洛阳热力直供小区用户可在11月15日今冬供热季开始后，凭缴费凭证到洛阳热力客服大厅领取发票。该大厅位于洛阳热力中州西路80号办公楼前。非直供小区用户由小区物业公司或收费部门出具发票。

　　●我家是新建小区，小区统一安装了暖气片，物业公司要求业主不能自行安装地暖是为什么?

　　答：因为暖气片采暖系统与地暖采暖系统的设计参数不同。一是设计温度不同，暖气片采暖系统设计供回水温度一般是75℃/50℃，民用建筑地暖采暖系统设计供回水温度一般是45℃/35℃，地暖管道设计最高温度一般为50℃，无法长期承受高温。地暖管道长期高温运行将大大缩短使用寿命，严重时还会出现崩裂，这种事故在暖气片和地暖混装的小区时有发生，存在安全隐患。二是户内阻力不同，地暖采暖管道较长，内径较小，户内阻力较大，要想收到理想的供热效果，暖气片改地暖一般需要安装加压泵，这会破坏系统的水力平衡，甚至会造成同楼层邻居供热循环水倒流，严重影响同楼层及上下楼层邻居正常用热。

　　●老城区起重机厂西家属院今冬能供热吗？

　　答：按照计划该小区今冬会按时供热，请您留意小区的试压通知和缴费通知。

　　●我家在涧西区春华·朗城，今冬能否用热？

　　答：该小区具备供热条件，如果今冬需要用热，请开发商尽快到洛阳热力办理相关手续。

　　●我家在涧西区河洛世家三期，最近周边很多小区都开始通知缴暖气费了，我们小区今冬能否供热？

　　答：该小区未接入洛阳热力的供热管网,尚不是该公司的用户,供暖事宜您可向开发商或物业公司咨询。

　　●西工区和昌花与墅D区包含洋房和别墅，洋房此前已经供热，但是别墅区一直没有供热。今年听说要组织别墅区业主缴费，请问是否供热？

　　答：该小区别墅区因用热户数达不到25%的最低要求，尚无法供热。

　　●我家在老城区万兴小区，目前供热设施已经建成，今年冬天能用上暖气吗？

　　答：该小区供热设施尚未通过专项验收，验收合格后方可办理入网手续。供热设施专项验收应由建设单位向市供热办报验。

　　●我家在涧西区南华路8号天和苑小区，之前拨打洛阳热力热线电话，并没有查到相应的暖气户号，我们小区是该公司直供吗？

　　答：该小区未接入洛阳热力的供热管网，尚不是该公司的用户，供热事宜您可向开发商或物业公司咨询。（记者 郭飞飞 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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