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“90后”洛阳籍军官秦隆昌： 爱心助学 情暖乡村
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-09 08:35

　　秦隆昌(左一)夫妇在师宏流家中

　　“感谢您的关心、帮助，我会教育好孩子，让他们回报社会！”1日，偃师市大口镇韩村人师宏流从秦隆昌手里接过一沓钱，紧紧握住对方的手，道不尽感谢。

　　这场捐助源自秦隆昌无意中看到的一条微信朋友圈，也源自他和妻子对家庭困难群体的关注。

　　昨日，我们见到了故事的主角，“90后”洛阳籍军官秦隆昌。

　　秦隆昌是大口镇大口村人，2008年高中毕业后入伍，现为驻京某部副连级军官。去年，通过层层筛选，秦隆昌成为庆祝新中国成立70周年阅兵式中受检阅的预备役方队的教官，他的女友赵天乙是受检阅的仪仗方队的一员。

　　经历4年爱情长跑，今年10月8日，秦隆昌和赵天乙在偃师举行了婚礼。10月28日，秦隆昌刷微信朋友圈时偶然看到，有爱心人士资助了多名大口镇家庭困难的学生。“我让妻子也看了这条消息，她当即说咱也联系一名困难学生结成对子，做些力所能及的事儿。”秦隆昌说。

　　“这些年，他通过一些爱心团体资助了不少偏远山区的孩子，多的一次捐七八千元，少的一次捐五六百元。”赵天乙说，在确定恋爱关系前，正是秦隆昌的善良打动了她，她也开始尽微薄之力帮助有困难的人。

　　此后，秦隆昌又把这个想法告诉了父亲秦雪明，希望父亲通过大口镇包村干部找到一名需要资助的困难学生。“多年来，秦雪明为村里贫困群众捐款数万元，每年重阳节都会给村里老人送福利，在十里八乡口碑很好。”大口镇政府相关负责人说，他们得知秦隆昌夫妇的想法后，最终推荐了大口镇韩村的师宏流家庭。

　　今年50岁的师宏流患有严重腰椎间盘突出，妻子也因病无法从事体力劳动，大女儿在华中科技大学读研究生，小儿子是高中二年级学生，学习成绩优异。去年，大口镇贫困重度残疾人托养中心建成投用后，镇政府考虑到师宏流家的实际情况，安排师宏流夫妇在托养中心工作，每人每月1900元，并为二人办理了低保等，暂时缓解了这家人的困难，但夫妻俩的医药费和孩子们的学费仍是不小的开支。

　　秦隆昌夫妇了解到师宏流家的情况后，当即决定先解决师宏流小儿子的生活费问题，并表示今后还会资助他到大学毕业。11月1日上午，秦隆昌夫妇来到师宏流家中，把7200元现金交给了他。

　　“眼下，我按照每月600元标准给孩子，今后也会根据实际情况调整，只为让孩子能专心学习，别因为这些犯难。”秦隆昌说，他很快就要返回部队，已经特意嘱托包村干部留意师宏流家的情况，一旦有需要会继续给予帮助。（记者 郭学锋 通讯员 陈鹏飞 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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