洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央视秋晚：夜以继日地默默付出只为尽显洛阳“古今辉映”之美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-09 08:35

　　昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

　　在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

　　“在我的节日 里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋 晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的 光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

　　备受瞩目的2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛阳录制，让洛阳在这个美好祥和的节日中，成为全国焦点，成为线上线下的热点，引发诸多媒体关注、点赞。

　　我是这场盛宴的见证者，也记录了很多为此默默守护、付出的幕后工作者，国网洛阳供电公司运维检修部保电专责尚德就是其中一员。

央视秋晚录制期间，尚德(上)和同事经常忙碌到深夜

　　今年32岁的尚德在保障央视秋晚在洛顺利录制工作中，是供电设施保障的总协调人。8月底，为了央视秋晚相关活动顺利开展，国网洛阳供电公司投入由60余人组成的供电保障服务队，积极与晚会节目组工作人员沟通，了解现场用电需求。

　　我在跟尚德交谈中得知，这是份“苦差事”，工作人员轮班工作120个小时，按时完成了供电设备、应急发电车等的安装和调试工作。无论哪一班工作人员在安装、调试的过程中遇到需要和其他单位、部门协调的问题，尚德都要第一时间介入，因此工作起来不分白班、夜班。有时，他和同事们为节省时间，饿了就拿面包、矿泉水对付几口。

　　央视秋晚开始录制后，尚德的任务更重了。“晚会录制的时候，我们要不断巡查，保障供电万无一失。当天录制完毕后，晚会节目组会对灯光进行调节，以便第二天录制，我们需要同步协助进行调整。”尚德说。

　　我在采访尚德时，他时不时会连打几个哈欠，“累是累点儿，可一想到能让全国人民看看咱洛阳，我就感到兴奋”。央视秋晚录制期间，他几乎每天都要在现场忙到次日凌晨两三点，甚至持续到天亮。

　　古老的洛阳正在书写崭新的故事。如今，站在“十三五”收官、“十四五”开局的交汇点上，各行各业工作者的这种上下一心、履职尽责的精气神，将继续开启城市腾飞的又一新篇章。

　　央视秋晚在洛阳录制，让“古今辉映、诗和远方”的洛阳备受全国关注。在录制现场，晚报记者全程守候，用一篇篇详细报道、一张张精美照片，全方位展现了央视秋晚在洛录制的全过程。央视秋晚的成功举办，离不开洛阳各方的共同努力，大家齐心协力，让洛阳以最美的姿态向全国人民呈献了一场盛宴。(记者 郭秩铭 通讯员 张静 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】一路美景 风光无限——探访即...
  • 央视秋晚：夜以继日地默默付出只为尽...
  • 洛阳组团参加第三届中国国际进口博览会
  • 洛阳强化创新驱动 激发高质量发展新动能
  • 央媒观洛｜洛阳嵩县三合村的“沟岭川...
  • 洛阳今年已有19条“四好农村路”完工
  • 洛阳公积金提取业务可跨区域通办
  • 全市村（社区）“两委”换届工作领导...
  • 发生轻微剐蹭事故如何提高处理效率？...
  • 起重机厂西家属院今冬可按时供热
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月6日
  • · 洛龙区普惠性资助政策2019年以后不再实施
    • 精彩图片
    一路美景 风光无限——...
    洛阳市2020年职业教育...
    2020年洛阳市青少年篮...
    洛宁县故县镇寻峪村：...
    精彩热帖

    隋唐景色

    夜色弥漫

    立冬日随拍

    石子之眼 立冬随拍
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605