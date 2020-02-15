央视秋晚：夜以继日地默默付出只为尽显洛阳“古今辉映”之美

备受瞩目的2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛阳录制，让洛阳在这个美好祥和的节日中，成为全国焦点，成为线上线下的热点，引发诸多媒体关注、点赞。

昨天，我们度过了第21个中国记者节，这是一份特殊的关爱。

在“十三五”收官在即、“十四五”即将起航之际，我们见证着洛阳的“古今辉映、诗和远方”，记录着这座城市不断涌现出的爱心与温暖。

“在我的节日 里，讲述他的故事”——今天，我们推出“版面之外的‘报道’”“我被央媒‘点名’啦”“我们写出故事他们写下祝福”特别报道，把保障央视秋 晚在洛顺利录制、嵩县农民兄弟捐5万公斤大葱援助武汉、DMD患儿元旦长跑、伊川鸦岭村镇干部组团进城摆摊卖货等新闻背后的故事呈现，把一个个“小我”的 光和热汇聚起来，吹响我们下一段精彩“洛阳故事”的催征号角。

备受瞩目的2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛阳录制，让洛阳在这个美好祥和的节日中，成为全国焦点，成为线上线下的热点，引发诸多媒体关注、点赞。

我是这场盛宴的见证者，也记录了很多为此默默守护、付出的幕后工作者，国网洛阳供电公司运维检修部保电专责尚德就是其中一员。

央视秋晚录制期间，尚德(上)和同事经常忙碌到深夜

今年32岁的尚德在保障央视秋晚在洛顺利录制工作中，是供电设施保障的总协调人。8月底，为了央视秋晚相关活动顺利开展，国网洛阳供电公司投入由60余人组成的供电保障服务队，积极与晚会节目组工作人员沟通，了解现场用电需求。

我在跟尚德交谈中得知，这是份“苦差事”，工作人员轮班工作120个小时，按时完成了供电设备、应急发电车等的安装和调试工作。无论哪一班工作人员在安装、调试的过程中遇到需要和其他单位、部门协调的问题，尚德都要第一时间介入，因此工作起来不分白班、夜班。有时，他和同事们为节省时间，饿了就拿面包、矿泉水对付几口。

央视秋晚开始录制后，尚德的任务更重了。“晚会录制的时候，我们要不断巡查，保障供电万无一失。当天录制完毕后，晚会节目组会对灯光进行调节，以便第二天录制，我们需要同步协助进行调整。”尚德说。

我在采访尚德时，他时不时会连打几个哈欠，“累是累点儿，可一想到能让全国人民看看咱洛阳，我就感到兴奋”。央视秋晚录制期间，他几乎每天都要在现场忙到次日凌晨两三点，甚至持续到天亮。

古老的洛阳正在书写崭新的故事。如今，站在“十三五”收官、“十四五”开局的交汇点上，各行各业工作者的这种上下一心、履职尽责的精气神，将继续开启城市腾飞的又一新篇章。

央视秋晚在洛阳录制，让“古今辉映、诗和远方”的洛阳备受全国关注。在录制现场，晚报记者全程守候，用一篇篇详细报道、一张张精美照片，全方位展现了央视秋晚在洛录制的全过程。央视秋晚的成功举办，离不开洛阳各方的共同努力，大家齐心协力，让洛阳以最美的姿态向全国人民呈献了一场盛宴。(记者 郭秩铭 通讯员 张静 文/图)